11 unheilvolle Vampirfilme- und Serien, an denen du dich festbeißen kannst

Zeit für alle Vampire aus ihren Särgen zu steigen.

Im Oktober wird es dunkler, kälter und die gruselige Zeit rundum Halloween steht bevor. Was jetzt nicht fehlen darf, ist eine ordentliche Portion Vampir-Content. Sieh dir allein schon diese süße Vampir-Katze an, die deinen Tag retten wird.



Über den Mythos „Vampir“ ringen sich viele Gerüchte. Einmal schlafen sie in Särgen und hassen Knoblauch, dann glitzern sie plötzlich im Sonnenlicht. Der Fantasie waren nie Grenzen gesetzt. Einig sind sich die meisten nur darin, dass Vampire Blut trinken müssen, um zu überleben. Wenn du schon voll in Herbststimmung bist und mal wieder Lust hast, ein Vampir-Binge-Watching mit deinen Friends zu starten, dann haben wir hier die perfekte Liste für dich erstellt:

1. Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922)

Für alle, die Klassiker lieben. Ein deutscher Stummfilm, der die Geschichte des Grafen Orlok (Max Schreck) erzählt. Dieser verliebt sich in die schöne Ellen und bringt Unheil über deren Heimatstadt. Die visuelle Darstellung war ein Vorreiter des Horror-Genres und beeinflusste dieses nachhaltig. Also eigentlich ein MUSS für alle Horror-Fans.

2. Dracula (1931)

Der englische Makler Renfield sucht den zurückgezogenen Grafen Dracula in Transsilvanien auf, um ihm ein Londoner Grundstück anzudrehen. Dabei weiß er noch gar nicht, wen er dort einen Besuch abstattet ...



Ein unangefochtenes Meisterwerk und der Klassiker unter den Vampirfilmen- und Serien. Bela Lugosi hat einen Hype ins Rollen gebracht, der auch fast 100 Jahre später noch aktuell ist. Das muss man erst einmal nachmachen.

3. Interview mit einem Vampir (1994)

Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) berichtet einem Reporter in einem Hotelzimmer seine Lebensgeschichte durch die verschiedenen Jahrhunderte hinweg, nachdem er von Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) in einen Vampir verwandelt wurde.



Die guen alten 90er-Filme waren doch die besten. Auch die damaligen Kino-Hotties Brad Pitt und Tom Cruise (Betonung liegt auf damals) tragen dazu bei, dass du dir den Film unbedingt ansehen solltest.

4. From Dusk Till Dawn (1996)

Die Gangster-Brüder Seth (George Clooney) und Richard (Quentin Tarantino) flüchten vor der Polizei. Als sie die Grenze zu Mexiko überschreiten, kehren sie in der Stripbar „Titty Twister“ ein. Zufälligerweise wimmelt diese nur von Vampiren.



Ein abgefahrenes Abenteuer und ein wilder Ritt ums Überleben. Wer verrückte Action mag wird mehr als zufrieden sein.

5. So finster die Nacht (2008)

Es ist tiefer Winter in Schweden. Der kleine Oskar (Kåre Gillis Hedebrant) leidet unter dem Mobbing seiner Mitschüler:innen. Eines Tages zieht ein Mann mit seiner Tochter in die Wohnung nebenan ein. Oskar freundet sich mit dem Mädchen an und verliebt sich in sie, obwohl sie sich zunehmend seltsam verhält. Doch auch als er herausfindet, dass Eli (Lina Leandersson) ein Vampir ist, will er ihr weiterhin beistehen.



Einer der besten Vampirfilme schlechthin. Leise geht dieser Film unter die Haut, obwohl es nicht an Brutalität mangelt. Ein schwedisches Muss an Halloween! Zwei Jahre später kam das US-amerikanische Remake „Let me in“ heraus. Aber ich empfehle dir zumindest zuerst das Original zu schauen.

6. Vampire Knight (2008)

In der Anime-Serie geht es um ein Internat, welches in zwei Klassen geteilt wurde. Einerseits gibt es die Day Class, die aus Menschen besteht und die Night Class, die aus Vampiren besteht. Schülerin Yuki wurde von dem Direktor der Schule adoptiert und lebt mit ihm und ihrem Mitschüler Zero unter einem Dach. Zero stammt aus einer Familie von Vampirjägern und hasst alles Untote. Allerdings wird er durch einen Biss langsam selbst zum Vampir ...



Einer der ästhetisch besonders ansehnlichen Anime-Serien mit schaurig-romantischer Atmosphäre und einem Liebesdreieck zum Mitfiebern. Wenn du noch nicht so viele Anime-Serien geschaut hast, dann sieh dir doch mal diese 14 Animes an, die du gucken kannst, auch wenn du kein Fan vom Genre bist.

7. Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen (2009)

Als Bella (Kristen Stewart) zu ihrem Vater ins regnerische Forks zieht, ahnt sie noch nicht, welches Schicksal ihr bevorsteht. Auf der Highschool lernt sie Edward Cullen (Robert Pattinson) kennen, welcher sich als Vampir herausstellt.



Der Beginn einer äußerst beliebten Filmreihe, die du wahrscheinlich auch bei zunehmend schlechtem Wetter wieder durchbingen wirst. Ob du willst oder nicht ... Und wenn wir schon dabei sind, sieh dir doch mal diese 17 „Twilight“-Charaktere an und wie diese laut KI aussehen würden.

8. The Vampire Diaries (2009)

Die hübsche Elana (Nina Dobrev) verliert ihre Eltern durch einen Autounfall. Sie und ihr Bruder leben seitdem mit ihrer Tante Jenna zusammen. Als der neue Mitschüler Stefan auf der Bildfläche auftaucht, ändert sich ihr Leben erneut schlagartig. Denn sie verliebt sich in ihn, ohne zu ahnen, dass es sich bei ihm um einen uralten Vampir handelt.



Auch hier ist langsam mal wieder ein Rewatch fällig oder wie siehst du das?

9. Wir sind die Nacht (2010)

Lena (Karoline Herfurth) ist eine junge Berlinerin, die nicht weiß, wohin mit sich. Ihr Leben besteht aus Party, Drogen und der Kleinkriminalität, durch die sie sich über Wasser hält. Eines Nachts landet sie auf einem Rave names „Wir sind die Nacht“ und erregt dort die Aufmerksamkeit der Clubbesitzerin Louise (Nina Hoss). Von dieser wird sie gebissen und bemerkt daraufhin starke Veränderungen an sich und ihrem Körper ...



Ich bin sehr stolz auf Deutschland, dass es sich nochmal an einen modernen Vampirfilm gewagt hat, in dem eine Frau die Hauptrolle spielt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

10. Byzantium (2012)

Clara (Gemma Arterton) und Eleanor (Saoirse Ronan) sind Vampire, die seit über 200 Jahren auf der Erde leben. Als Eleonor sich in den jungen Frank verliebt, vertraut sie sich ihm an, was schwere Konsequenzen für sie und Clara hat.



Ein Mutter-Tochter-Gespann in einer männerdominierten Welt. Wer Arthaus mag, der kommt hier auf seine/ihre Kosten. Ein leicht bedrückender Unterton, gepaart mit sinnlicher Ästhetik.

11. A Girl Walks Home Alone at Night (2014)

In einer iranischen Geisterstadt treiben sich überwiegend Kriminelle und Prostituierte herum. Was niemand ahnt. Eine der einsamen Gestalten ist ein Vampirmädchen (Sheila Vand). Diese streift nachts durch die Straßen, um ein neues Opfer zu finden. Allerdings verliebt sie sich dann in den jungen Arash (Arash Marandi), der fasziniert von ihr ist.



Arthaus pur und das in Bestform. Wer auf visuelle Kunst wert legt und einen Einblick in die iranische Gesellschaft bekommen will, der ist hier an der richtigen Adresse.

