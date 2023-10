12 Leute teilen, warum der Haussegen bei ihnen in der Nachbarschaft schief hängt

Von: Nadja Goldhammer

„Eine Nachbarin beschwerte sich beim Vermieter, weil nach einem Sturm Erde aus unseren Balkonkästen zu ihr geweht sei.“

Nachbar:innen sind manchmal ja praktisch schon fast deine Mitbewohner:innen. Zumindest wohnst du mit ihnen unter einem Dach. Im besten Fall hast du mit ihnen natürlich ein harmonisches und entspanntes Nachbarschaftsverhältnis; es gibt aber leider auch Menschen, die nicht so harmoniebedürftig sind wie du. Die brauchen dann andere Dinge. Unnötigen Stress zum Beispiel. Das beweisen auch diese 13 Tweets, die perfekt zusammenfassen, wie es in einer deutschen Nachbarschaft zugeht.



Auch Redditor u/Superspreadix wollte von der FragReddit-Community wissen: „Habt ihr Ärger mit eurem Nachbarn/Nachbarin? Wie kam es dazu?“



Hier die Antworten, nach denen du dir wahrscheinlich auch eine Hütte im Wald kaufen willst:

1. „Mein Nachbar unter mit hinterlässt passiv-aggressive Zettel an Wohnungstüren, wenn ihm was nicht passt, weil der Vermieter seine Existenz und seine Beschwerden ignoriert.“

„Ich habe um sieben Uhr morgens nach der Nachtschicht geduscht. Ging gar net. Hat ihn aus seinem wohlverdienten Schlaf gerissen. An einem Dienstag. Sorry, dass ich Nachtdienste mache.“

-u/german_big_guy

2. „Eine Nachbarin beschwerte sich beim Vermieter, weil nach einem Sturm Erde aus unseren Balkonkästen zu ihr geweht sei. Und weil mein Ex zu laut hustete.“

-u/Manadrache

3. „Ich und mein Freund sind mit Anfang 20 in eine Wohnung gezogen, die in einer sehr ruhigen und rentnerigen Gegend lag. Zusatzinfo: ich bin halb deutsch, halb Asiatin, und mein Aussehen kann total verschieden interpretiert werden, aber meist werde ich als Türkin bzw. ‚muslimisch‘ wahrgenommen.“

„Es begann mit dem klassischen ‚ich-stehe-den-ganzen-Tag-am-Fenster-und-beobachte-die-Straße‘-Verhalten. Jedes Mal, wenn wir ins Auto stiegen oder wir an der Haustür mit Freunden gequatscht haben, standen dieselben 2-3 Omis am Fenster, Gardine ganz verschmitzt beiseite geschoben, auf uns herab starrend. Sobald man in die Richtung schaute, waren sie blitzschnell weg. Bei Arbeiten im Vorgarten/Kehren der Straße o. Ä. wurde mein Freund (deutsch anmutend, blond, und so weiter) freundlich gegrüßt, während ich renitent ignoriert wurde. Wir sind ruhig, keine Partys, keine lauten Gäste, keine Haustiere – eigentlich tolle Nachbarn.



Die Wohnung wurde privat vermietet und der ebenfalls ältere Vermieter war wohl ein Gemeindemitglied (die Wohnung war nah einer Kirche). Eines Tages erhielt mein Freund einen Anruf vom Vermieter, dass er mehrere Beschwerden erhalten habe, dass wir als Pärchen wohl so stark streiten würden, dass die Nachbarn wohl Angst hätten, dass mein Freund von mir misshandelt wird. Ich war baff.“



-u/MielDesAlpes

4. „Ich bin faul und mag meine hohe Hecke, mein Nachbar ist ein elitärer Kleinbürger, der kein Blatt auf seinem Boden haben will. Kurze Geschichte: Wir beiden mögen uns nicht besonders.“

-u/Existing_Shock3155

5. „Damals in der WG hatten wir zwei Etagen unter uns einen chronisch kranken und leider auch gelangweilten Nachbarn.“

„Er meinte, wir würden immer zu laut mit Stühlen rutschen und allgemein einfach viel zu laut sein. Wir hatten bis auf einen Stuhl nur Bürostühle und er wohnt wie gesagt zwei Etagen unter uns.



Na ja. Es gab Zettel ohne Ende, einige davon extrem aggressiv. Hin und wieder kam er auch Sturmklingeln, um uns anzumaulen. Das Ganze ging fast anderthalb Jahre so. Das Finale waren dann Fäkalien unter der Fußmatte und Urin über die ganze Wohnungstür verteilt.



Wir konnten natürlich nichts beweisen, haben aber trotzdem mal im Polizeirevier angerufen und zwei Polizisten haben dann ein bisschen bei Nachbarn rumgefragt. Ausnahmslos alle haben selber von Problemen mit diesem Mann berichtet und konnten sich vorstellen, dass er sowas machen würde.“



-u/ErGo91

6. „Nachbarn gegenüber im Erdgeschoss haben sich einen Kamin angeschafft. Nichtsahnend sehen mein Freund und ich aus unserer ersten Etage nur ein Feuer durch das Fenster und das Licht war auch aus.“

„Ganz lieb geklingelt und nur nach dem Rechten fragen wollen, unhöflich angepampt. Nächstes Mal darf sein Wohnzimmer gerne abbrennen.“

u/SorryIAmNew2002

7. „Haha, Ärger nicht direkt, aber einer meiner Nachbar kann mich nicht leiden, weil ich viele Sachen selber mache, die er halt nicht kann.“

„Zum Beispiel das Verkabeln meines Kellerabteils. Er weiß, dass ich kein Elektriker bin, ich habe aber trotzdem alles optisch schön und nach Vorschrift gemacht. Ging ihm furchtbar gegen den Strich. Gibt noch einiges mehr. Er hält es absolut nicht aus, dass jemand mehr kann als er.“

-u/Bensch_man

8. „Weil beim Saubermachen meine Sportwasser (klares, sauberes Wasser) auf ihr Grundstück ausgelaufen ist, hat sie mich zum dritten Mal angeschrien. Jetzt reicht es mir und ich habe den ‚Du bist Luft‘-Modus aufgerufen.“

-u/tsac5503

9. „Weil der Hund bellt.“

u/SuccessfulPoint5172

10. „Manchmal habe ich den Verdacht, meine Nachbarn hören mich nicht gerne Ukulele spielen.“

-u/NixNixonNix

11. „Unser Baum am Grundstücksrand war 20 Zentimeter zu hoch. Ging so weit, dass jemand von der Gemeinde kam und nachgemessen hat.“

„Nachdem mein Nachbar grinsend auf seiner Seite des Zaunes gestanden hatte, hab ich den Baum mit der Gartenschere gestutzt. Jetzt hänge ich von Zeit zu Zeit einen Hasbulla Pappaufsteller an den Baum, macht ihn wahnsinnig.“

-u/DesignerGlum1753

12. „Wir hatten zu ‚unchristlichen Uhrzeit Geschlechtsverkehr‘. Die unchristliche Uhrzeit war sonntags Nachmittags.“

-u/german_big_guy

Einige Antworten wurden der Verständlichkeit halber gekürzt und/oder bearbeitet.