Leute teilen 12 Sätze, die ihrer Meinung nach auf Trennung hindeuten können

Von: Nadja Goldhammer

Drucken Teilen

Wenn du diese Sätze in kriselnden Beziehungen hörst, ist es vielleicht schon zu spät ...

In der Liebe kommt es immer wieder mal zu Höhen und Tiefen. Nicht immer ist man total verliebt und einer Meinung. Gerade Leute in Langzeitbeziehungen wissen: Es ist kein Zuckerschlecken und oft muss man sich das Vertrauen des anderen erst einmal erarbeiten. In anderen Fällen kommt es erst gar nicht so weit, denn es können sich schon am Anfang einer Beziehung Warnsignale zeigen, auf die man achten sollte.



Aber auch in einer bereits länger bestehenden Beziehung kann es Anzeichen geben, dass sie womöglich nicht von Dauer ist. Was uns zur Frage von Redditor u/Paul_212121 bringt. Der wollte von der Reddit-Community wissen: „Welche Sätze fallen kurz bevor man sich trennt?“



Hier die am häufigsten genannten Sätze, die der Erfahrung der User:innen nach auf Trennung hindeuten können.

1. „Eine Freundin von mir ahnte, dass ihre Ehe bald vorbei ist, als sie ihrem Mann von ihrem Tag erzählen wollte und er sie mit ,Bist du bald fertig? Das interessiert mich null.‘ abgewürgt hat.“

-u/Maggi1417

2. „Wieso ist alles mit dir so anstrengend?“

-u/emr_ah

3. „Dann mach doch was du willst, mir egal!“

-u/Legovogerl

4. „Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Sex?“

-u/Happy-Solution1634

5. „Schatz, die Dienstreise war schon früher zu Ende.“

-u/gnaBear

6. „Mach dir keine Sorgen wegen ihr. Wir sind nur Kollegen.“

-u/restwasserschale

7. „Ich hab dir 1000-mal gesagt wie man die Zahnpasta richtig ausdrückt maaaaaaaan!“

-u/JeffersonBig

8. „Ich geh nur kurz Zigaretten holen.“

-u/lenzielenz

9. „Du bist genau wie deine Mutter!“

-u/Affectionate_Union58

10. „Ich habe mich verändert, weiterentwickelt und du bist irgendwie stehengeblieben.“

-u/EarlDeBong

11. „Ich denke, wir sollten eine Beziehungspause machen.“

-u/_Administrator__

12. „Beruhige dich. Reg dich nicht auf. Ich sehe das Problem nicht.“

-u/Timemaster1968

Noch mehr zum Thema Beziehung:

Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.