12 Meinungen dazu, ob es sich für dich lohnt, jetzt noch aufs Oktoberfest zu gehen

Von: Michelle Anskeit

Die Wiesn läuft in München gerade auf absoluten Hochtouren. Es wird wieder eine Maß nach der anderen getrunken und selbst wenn du (noch nicht) vor Ort bist, siehst du die Feierlichkeiten überall im Internet. Vielleicht verstehst du den ganzen Hype aber eigentlich gar nicht und in Wirklichkeit stellst du dir nur neben einigen anderen Fragen zum Oktoberfest gerade die wichtigste: Sollte ich auch mal da gewesen sein? Schließlich hast du bis zum 3. Oktober noch die Zeit dazu.



Und damit bist du nicht alleine, denn auf Reddit hat User u/Fabulous_Yak_7059 sich und die Community genau das gefragt. Und vielleicht helfen die Antworten dir ja weiter ...

1. „Ich fand es gut, es mal gesehen zu haben. Ich hätte mir andernfalls die Dimension dieser Festzelte niemals vorstellen können.“

„Aber einmal reicht auch wirklich, ich brauche da nicht mehr hin.“



-redchindi

Die Theresienwiese. Groß halt. © Peter Kneffel/dpa

2. „Das heutige Oktoberfest hat mit traditioneller bayerischer Kultur wenig bis gar nichts zu tun.“

„Es geht ums Saufen und ums Spaß haben, und solche Partys gibt es überall auf der Welt, für sowas muss man nicht nach München.



Nichtsdestotrotz ist die Wiesn alleine aufgrund der Größe etwas Besonderes und man macht mit einem Besuch sicherlich nichts falsch.“



-Eemmeerraalldd

Das Oktoberfest sollte man definitiv nicht unterschätzen © Plusphoto/IMAGO

3. „Als Mensch, der in der Nähe von München aufgewachsen ist und lebt, sage ich ganz klar Nein.“

„Das Oktoberfest ist das teuerste, vollste und am Ende eigentlich das am wenigsten traditionelle Volksfest, auf das man gehen kann.



Aber wenn du dich gerne durch Menschenmengen quetscht, es liebst ewig auf dein überteuertes Essen zu warten, laute Schlagermusik in wechselnder Qualität magst und grundsätzlich schon um 10:00 Uhr morgens zu trinken anfängst (zumindest wenn du sitzen willst, Stehtrinker sind weniger zeitgebunden), dann könnte das dein optimales Erlebnis werden.“



-M_is_it_you

Für eine Maß musst du bald deine Wohnung untervermieten. © Panthermedia/Imago

4. „Wenn man eh schon in der Gegend ist, kann man es sich mal anschauen, ob es einem gefällt oder nicht.“

„Ansonsten würde ich eher erstmal auf ein kleineres Bier-/Weinfest (wenn man feiern möchte) bzw. Volksfest (für die Attraktionen) gehen. Das Oktoberfest ist halt dies auf groß, teuer und vielleicht etwas beeindruckender. Besonders ist hier auch die nostalgische ‚oide wiesn‘, wo es etwas ruhiger zu gehen könnte.



Falls man nur wegen der Fahrgeschäfte dorthin gehen möchte, kann man wohl stattdessen auch einfach in einen Freizeitpark gehen.“



-Interesting_Rope6743

Oide Wiesn Festzelt © Wolfgang Maria Weber/Imago

5. „Für mich persönlich war es eine der wenigen Gelegenheiten, die letzten großen reisenden Achterbahnen (Olympia Looping/ Alpina Bahn) zu fahren.“

-Luckywitz

Olympia Looping Achterbahn © IMAGO/Brigitte Saar

6. „Mit Reservierung und Sitzplatz definitiv zu empfehlen. Firma spendet die Freikarten und wir machen richtig einen drauf.“

-Ecstatic-Ticket-123

Das Bräurosl-Zelte auf der Wiesn. © IMAGO/Brigitte Saar

7. „Also ich würde da ein kleineres Dorffest, eventuell mit Livemusik, immer bevorzugen.“

„Ich kann den Bayernhype zum Oktoberfest nicht nachvollziehen, speziell diese Erwartung Lederhosen/Dirndl zu tragen. Außerdem kann ich mit der dort oft gespielten ‚zünftigen Musik‘ nichts anfangen. Die Preise sind teils abartig.



Und irgendwie scheint mir, die Leute übertreiben (Alkoholkonsum, Schlager- und Volksmusikgegröhle) gegenüber anderen Festanlässen bei Oktoberfesten stets. Aber vielleicht liegt‘s auch an mir.“



-Boing78

Dirndl ist kein Muss, aber gönn dir. © Panthermedia/Imago

8. „War letztens das erste Mal auf dem Oktoberfest und habe für mich festgestellt: Wenn man Dirndl oder Lederhosen tragen und Schlager feiert, gerne Bier trinkt und es mag im Zelt auf Bierbänken zu feiern, dann ist es was für einen.“

„Aber auch wirklich nur unter der Voraussetzung, dass man auch wirklich alles davon mag und das Geld dafür locker hat, weil mit dem Eintritt und den Preisen, die man da zahlt, ist es schon echt teuer.“



-Killerbeth

Die Wiesn ist im vollen Gange – eine Maß kann rund 15 Euro kosten. © Peter Widmann/Imago

9. „Du hast definitiv nichts verpasst, wenn du nicht da warst. Du könntest von dem Geld alternativ ein paar Kästen Bier kaufen und dann immer alles bis auf einen Liter wegkippen, kostet genauso viel.“

-ElSantofisto

Wie viel Trinkgeld ist fair für alle? © Wolfgang Maria Weber/Imago

10. „Das kann man schon mal gesehen haben.“

-The-Hairy-Pirate

Und wenn du dir nur ein Lebkuchenherz kaufst und wieder abhaust. Den Beweis hast du dann. © IMAGO/Manfred Segerer

11. „Wenn dich das basierend auf all dem, was du darüber weißt, anzieht, dann wärst du schon längst da hin. Wenn nicht, verpasst du nichts, nein.“

-pokerisniceiluvplayp

Ein Paar küsst sich auf dem Münchner Oktoberfest 2023. © IMAGO

12. „Nein, als Schleswig-Holsteiner reist man nicht gern ins Ausland.“

-Sovietguy25

Natürlich nur Spaß! Aber wenn du dir immer noch unsicher bist, dann verbringe in unserem Quiz doch mal einen Tag auf dem Oktoberfest und wir sagen dir dann, welcher Wiesn-Typ du bist.