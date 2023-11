13 Leute teilen die seltsamsten Dinge, die sie jemals in einer WG erlebt haben

Von: Nadja Goldhammer

Teilen

„Mein Mitbewohner hat sich Hühnerinnereien gekauft und wollte sie im Backofen warm machen. Ich hab es 2 Wochen später ungebacken da drin gefunden.“

In einer WG zu wohnen ist oft der nächste Schritt, nachdem du von Zuhause ausgezogen bist. Klar gibt es einige Dinge, die du wahrscheinlich lieber gewusst hättest, bevor du in eine WG gezogen bist, aber man lernt ja durch die Erfahrung. Und die sieht bei jedem anders aus. Es gibt tolle Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Allerdings gibt es auch welche, auf die du lieber verzichten würdest.



Ich bin in der FragReddit-Community auf eine Umfrage über die seltsamsten Dinge gestoßen, die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen jemals gemacht haben und diese Antworten möchte ich dir auf keinen Fall vorenthalten:

1. „Mein ehemaliger Mitbewohner stand mal nachts um 4 nackt in meinem Türrahmen. Ich bin aufgewacht vom Geräusch der sich öffnenden Tür, er hat mich kurz angestarrt und die Tür wieder geschlossen. Bin mir bis heute nicht sicher, ob ich das geträumt habe oder ob es wirklich passiert ist. War an sich eh ein seltsamer Dude mit starkem Hang zum Alkohol.“

-u/Pieselliesel

2. „Meine Mitbewohnerin liebte es, harte Nudeln zu essen. Sie kochte sich immer Gemüsebrühe und schüttete dann die Nudeln rein. Anstatt zu warten, bis die weich wurden, aß sie die Nudeln roh. Sie aß nur ungekochte Nudeln.“

-u/idontknowokayhelp

3. „Einer unserer Mitbewohner hat beim Auszug einen Schrank in seinem ehemaligen Zimmer stehen gelassen. Als der Neue eingezogen ist, haben wir zusammen in den Schrank geschaut und da standen locker 20 Apfelschorle-Flaschen drin, befüllt mit feinstem Urin. Das Zimmer lag direkt gegenüber vom Bad, ich versteh‘s bis heute nicht.“

-u/is_no_good_

4. „Ich hatte im Studium in einer 6er-WG gewohnt. In meinem vorletzten Semester zog dann ein junger Kerl (vermute mal 18/19) bei uns ein, den man die ersten 2 Monate nicht zu Gesicht bekam. Weder zwecks Klo gehen noch zum Kochen. Er war nie draußen aus seinem Zimmer.“

„Eines Nachts kam ich besoffen von einer Hausparty nach Hause und bemerkte wie jemand um 04:30 Uhr kochte. Ich wusste, dass es der Neue sein musste und entschloss mich kurz Hallo zu sagen. Als ich die Küchentür aufmachte, waren unzählige Gerichte in der Mache. Es waren sehr fleischlastige Gerichte.



Auf jeden Fall war der junge Mann sehr erschrocken von meinem besoffenen Antlitz, ich jedoch streckte ihm meine Hand aus und sage ‚Hallo! Jetzt lern ich dich endlich mal kennen‘. Bei der Geste blieb ich dummerweise an einem Buch, das auf der Tischkante lag, hängen und schleuderte es aus Versehen auf den Tisch, wo es sich in der Luft öffnete und unzählige 50 €-Scheine auf die vorbereiteten Gerichte (die gerade abkühlten) fielen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld gesehen. Der junge Mann hat geschrien, ich durfte nicht helfen. Bin ins Bett gegangen und am Ende der Woche war er ausgezogen.“

-u/selekkt

5. „Mein Mitbewohner in einer WG hat immer das Duschzeug der anderen benutzt und nie eigenes gekauft. Als ich ihn irgendwann darauf ansprach, hat er mir Schläge angedroht und war nur mit Mühe davon abzubringen. Die WG endete in mehreren Gerichtsverfahren.“

-u/Bored_of_the_Ring

6. „Mein Mitbewohner hat sich Hühnerinnereien gekauft und wollte sie im Backofen warm machen. Hab es 2 Wochen später ungebacken da drin gefunden.“

-u/alpundy

7. „Ich wohne seit über einem Jahr in einer 6er-WG, die ungefähr gleichzeitig von 5 Personen (mich eingeschlossen) bezogen wurde. Seit wir dort wohnen, hat niemand den sechsten jemals gesehen. Wir nennen ihn mittlerweile das Phantom, weil teilweise Geräusche aus seinem Zimmer zu hören sind und er schon einige Male nachts die Küche geputzt hat.“

-u/OilOk2907

8. „Meine erste Mitbewohnerin hat immer, wenn sie Wäsche gewaschen hat, die Wäsche richtig lange in der Maschine gelassen.“

„Teilweise echt für 24 Stunden. Dabei mufft die dann ja total. Ein anderes Mal hatte sie einen Wecker gestellt, durch den ich dann morgens wach wurde. Dabei war sie nicht mal da. Ich war echt happy, dass sie nicht die Tür abgeschlossen hatte wie sonst häufig, sodass ich den einfach ausmachen konnte.“

-u/hideyoursister

9. „Der eine [Mitbewohner] hat mal vier Russen mit nachhause gebracht, da aber das ‚Wohnzimmer‘ mein Zimmer war, haben die sich einfach neben mich (schlafend) aufs Sofa gehockt. Ich wurde durch Stimmen wach, die ich nicht kannte. War aber halb so schlimm, als sie gemerkt haben, dass ich wach wurde, hatte ich Zack einen Vodka in der Hand.“

u/Illustrious_Zone_154

10. „Mein Mitbewohner hat den Küchentisch mit in sein Zimmer genommen, um darauf Sex mit seiner Freundin zu haben. Was die damit gemacht haben weiß ich, weil man es durch die Scheibe der Tür sehen konnte. Ich habe an dem Tisch danach nicht mehr gegessen.“

-u/boldbenji

11. „Kippen und Alkohol verschwanden regelmäßig aus meinem Zimmer. Wenn ich sie [meine Mitbewohnerin] darauf angesprochen habe, hat sie alles abgestritten, geweint und ist zu ihren Eltern gefahren.“

-u/PinocchiosWoodBalls

12. „Einer war immer in seinem Zimmer und kam nur sehr selten raus.“

„Er spielte immer sehr laut Ballerspiele ohne Headset, man hörte also immer irgendwelche Maschinengewehre aus seinem Zimmer. Irgendwann kam seine Mutter zu Besuch und die hat dann bei ihm im Zimmer übernachtet. Trotzdem ging das Geballer jeden Abend weiter, obwohl seine Mutter im selben Zimmer wahrscheinlich neben ihm saß.“

-u/SpacAndMorty

13. „Mein Mitbewohner hat seiner Freundin gesagt, meine Zahnbürste wäre die Gästezahnbürste. Noch befremdlicher und unheimlicher fand ich aber, dass sie das akzeptiert hat. Wenn mir jemand etwas anderes als ein neues Teil aus der Packung als „Gastzahnbürste“ anbietet, verlasse ich fluchtartig den Landkreis.“

-u/CratesManager



Auch Ärger in der WG? Dann sieh dir mal diese Artikel an, die dich etwas aufmuntern:

Wenn du deinen Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin auch noch nie gesehen hast, dann schick ihm/ihr doch diesen Artikel und abonnier‘ nebenbei den BuzzFeed Deutschland-Kanal auf WhatsApp.