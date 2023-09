13 passiv-aggressive Schilder in Supermärkten, damit du nie wieder fragst, wo die Hefe ist

Vielleicht denken viele nur, dass Deutsche unfreundlich sind, weil sie unseren passiv-aggressiven Humor nicht verstehen ... oder so.

Ja ja, ich gebe zu, dass viele mit ihren Klischees recht haben, wenn es um Deutsche geht. Wir sind überpünktlich, super genau und mögen gerne Kartoffeln. Was ich aber nicht okay finde ist, wenn Leute sagen, wir hätten keinen Humor. Denn die Wahrheit ist einfach nur, dass Deutsche nun einmal fließend und am liebsten „passiv-aggressiv“ sprechen und witzeln. So kommuniziert es sich eben am besten ... oder so.

Ein gutes Beispiel dafür sind deutsche Supermärkte. Die teilen ihren Kund:innen gerne mit ganz viel Humor mit, dass sie doch von gewissen Fragen absehen sollen. Also wirklich ... da steckt nur Liebe hinter. So wie wenn jemand zum 180. Mal fragt, ob das Weihnachtssortiment schon wieder früher im Laden steht:

Oder halt, wenn es um Hefe geht. Das ist einfach ein ... komplexes Thema in Supermärkten. Aber dir wird gerne geholfen ... mit nur einer kleinen Prise Aggression dahinter. Passiv, versteht sich.

1. Hier zeigt dir Rewe beispielsweise liebevoll, wo die Hefe ist, damit du nicht lange suchen musst:

2. Und auch hier endet deine verzweifelte Suche schnell:

3. In diesem LIDL gibt es sogar gleich zwei Schilder! Sehr nett:

4. Und dieser liebe Rewe hat sogar einen Pfeil für dich laminiert:

5. Oh wow, hier sind ganze vier Pfeile! Jetzt ist die Hefe unübersehbar. (Bitte hör auf zu fragen):

6. Auf diesen Hinweis kannst du sogar drauftreten! (Und ihn dann trotzdem komplett übersehen):

7. Vielleicht helfen dir ja diese knallroten großen Pfeile:

8. Oder arbeitest du doch lieber mit Plakaten an Säulen?

9. Oh guck mal, in diesem real gibt es sogar ein Bild!

10. Hier hat sich jemand für dich künstlerisch betätigt:

11. Obwohl wirklich nichts dieses Leuchtschild (!) mit Bild (!) schlägt. Passiv-aggressiver geht‘s kaum!

12. Na ja, vielleicht doch:

13. Und damit du wirklich nie wieder fragen musst: Hier ist ein Rezept für Hefe.

