13 deutsche Redewendungen über Pech und Karma, um dich durch Freitag den 13. zu bringen

Wenn du eine Spinne siehst, dann HAST du schon Pech und wirst nicht erst Pech kriegen.

Heute ist Freitag, der 13. In vielen Ländern gilt dieser Tag als Unglückstag. Wo wir schon beim Thema Pech sind, erwischst du dich bestimmt auch manchmal dabei, bestimmten Aberglauben unbewusst nachzugehen oder dich an bestimmte Regeln zu halten. Denn manchmal ist man eben einer von diesen Personen, deren Pech auf einer Skala von 0 bis 100 bei 300 liegt.



Zum Beispiel denkst du beim Anblick einer schwarzen Katze wahrscheinlich zumindest kurz daran, dass diese Pech bringt (obwohl das natürlich nicht stimmt). Generationen über Generationen schnappst du hier und da bestimmte Redewendungen auf, die du dann verinnerlichst, ohne es zu wollen. Aber was ist eigentlich dran an ihnen?

Hier eine kleine Liste von Pech bringenden Aberglauben und Redewendungen passend zum Freitag, den 13.:

1. Ins Fettnäpfchen treten.

Früher bewahrte man das Schuhfett direkt neben den Schuhen auf und konnte so seine Schuhe vor dem Verlassen des Hauses noch eimmal imprägnieren. Oder aber es lag an dem Fleisch, welches man neben dem Ofen aufhängte und das tropfende Fett in einem Behältnis sammelte. So oder so: Es war wirklich Pech, wenn man aus Versehen in ein Fettnäpfchen trat.

2. Wenn du mit dem linken Fuß aufstehst, wirst du vom Pech verfolgt.

Da die linke Seite im Normalfall weniger genutzt wird als die rechte, gilt diese als unheilvoll. Die meisten Menschen sind zum Beispiel Rechtshänder und mit der linken Hand können sie nicht so viel anfangen. Von daher heißt es, dass man keinen guten Tag hat, wenn man mit dem linken Fuß aufsteht. Ergibt Sinn, oder? Nur nicht für die Linkshänder.

3. Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen.

Diese Redewendung hat eigentlich gar nichts mit den Spinnen zu tun, sondern mit DEM Spinnen. Nur arme Leute mussten von morgens an ihren Lebensunterhalt durchs Spinnen bestreiten, was mühsam war und nur wenig einbrachte. Menschen, die wirtschaftlich besser dastanden, nutzten die Abendstunden, um zu spinnen und die Beschäftigung galt als geselliges Ereignis. Daher heißt es auch „Spinne am Abend erquickend und labend“.

4. Vom Regen in die Traufe.

Der Regen ist schon unangenehm (zumindest in einigen Fällen) und wenn du dann Schutz unter einem Dach suchst und an der falschen Stelle stehst, dann kriegst du den gesammelten Schwall der Traufe ab. Eine schön alte Beschreibung dafür, wenn du von einer unangenehmen Situation in die nächste gerätst.

5. Wenn du eine Zigarette mit der Kerze anzündest, stirbt ein Seemann.

Seemänner mussten gezwungenermaßen den Winter an Land verbringen, wenn niemand sie anheuerte. Dabei verkauften viele davon Streichhölzer, um sich etwas dazuzuverdienen. Wenn man sich also seine Zigarette an der Kerze anzündete und nicht mithilfe von Streichhölzern, brachte diese Person die Seemänner um ihren Verdienst – und somit dem Tod näher.

6. Schwarze Katz von links nach rechts bringt Pech

Schwarz galt schon im Mittelalter als dämonische Farbe. Auch schwarze Katzen wurden daher immer in Verbindung mit etwas Bösem gebracht. Wenn die Katze auch noch von links kommt ... Oh mein Gott. Denn wie wir gelernt haben, ist links ja die schlechte Seite.



Außerdem waren strenggläubige Menschen, der Meinung, die schwarze Katze würde eine böse Figur symbolisieren, die von der schlechten Seite auf die gute wechselt und damit Gott verärgere.

7. Wenn du unter einer Leiter entlang läufst, bringt das Unglück.

Hier wird es ein wenig komplizierter. Das Dreieck gilt als heilige Form und Wand, Leiter und Boden bilden ein eben heiliges Dreieck, welches du durchkreuzt, wenn du einfach unten durch spazierst.



Aber keine Sorge, wenn du den Weg noch einmal zurückläufst, dann ist der „Fluch“ quasi gebrochen.

8. Wenn Raben auf deinem Haus sitzen, wirst du krank.

Raben und Krähen sind Allesfresser und tauchten oft auf, wenn Kriegsleichen in der Nähe waren, Pestopfer begraben wurden oder Verurteilte am Galgen hingen. Daher bekamen sie ihren Ruf als „Pechbringer“. Wenn sie auf deinem Dach sind, dann warten sie wahrscheinlich nur darauf, dich zu zerfleischen.

9. Fällt ein Spiegel zu Boden, bringt das gleich sieben Jahre Pech.

Der Spiegel offenbart die Seele. Zerbricht ein Spiegel, braucht die Seele sieben Jahre, um zu heilen.

10. Wenn du das Salz verschüttest, bringt das Pech.

Früher war Salz ein teures Gut. Deshalb galt es als Glückssymbol. Wenn du Salz verschüttet und somit verschwendet hast, sollte Pech und Streit drohen.

11. Keine Messer und Schuhe verschenken! Das bringt Unglück für die Beziehung.

Messer sollen das Band der Freundschaft durchtrennen. Und bei Schuhen wird der oder die Beschenkte bald weglaufen.

12. Regenschirme nicht innen aufspannen. Das bringt Streit.

Dabei geht es vor allem um die Spitze des Schirms. Spitze Gegenstände wurden nämlich zur Abwehr von allem Bösen genutzt. Wenn du deinen Schirm öffnest, zeigst du dabei oft auf eine andere Person, was als extrem unhöflich galt.

13. Vermeide „666“, das ist die Zahl des Teufels.

Die 666 gilt seither als die Zahl des Tiers, also das nicht-menschliche. Der Teufel wird oft in Form eines Ziegenbocks dargestellt und die Zahlenkombination aus drei hintereinanderfolgenden Sechsen wird als Symbol für den „Antichristen“ angesehen. Schon sehr weit hergeholt, aber okay ...

