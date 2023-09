14 Reaktionen dazu, wie uns der Warntag 2023 eine Minute zu früh aus dem Leben gerissen hat

PROBEALARM

„Ich hab eben während einer Wurzelbehandlung bald nen Herzinfarkt bekommen, weil das Handy des Patienten auf voller Lautstärke gepiept hat.“

Außer wenn dein Handy dich elendig im Stich gelassen hat, hast du sicherlich den Warntag 2023 mitbekommen. Tatsächlich fand ich ihn persönlich dieses Jahr etwas weniger spektakulär. Vielleicht, weil ich letztes Mal so geschockt davon war, dass der Warntag 2022 wirklich funktioniert hat.



Trotzdem haben viele Menschen und ich uns in der Tram fast auf die Schnauze gelegt, weil wir uns so erschrocken haben, denn die Warnung kam sogar eine Minute zu FRÜH. In Deutschland ist man Überpünktlichkeit ja gewöhnt (außer bei der Deutschen Bahn), aber dass sogar der Probealarm um 10:59 Uhr statt um 11:00 Uhr geklingelt hat, war schon sehr ... alman.

Natürlich hat auch x – früher Twitter – wieder richtig mitgefiebert, also sind hier 13 witzige Reaktionen auf den Warntag 2023:

1. Ist dir selbst überhaupt aufgefallen, dass der Probealarm eine Minute zu früh kam?

Deutscher #Warntag ist, wenn um 10:59 für 11:00 gewarnt wird.



Nee, läuft. Gut, dass es das gibt! — Julie Koerner (@Julie_MKoerner) September 14, 2023

2. Einigen armen Seelen nämlich schon:

ICH WAR MENTAL AUF 11 UHR EINGESTELLT, NICHT AUF 10.59 UHR, HERRGOTT!!!#Warntag — Dan Mayor (@derdangel) September 14, 2023

3. Ich hoffe jedenfalls, dass 10:59 Uhr nicht der Moment war, in dem irgendjemand da draußen gerade die nächste Ausfahrt nehmen musste:

"Bitte in 7km die Autobahnausfahrt Ha- MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP MÖÖÖÖP"#Warntag #Warntag2023 pic.twitter.com/3eC6xyLVNt — Nicolás 🇫🇷 🥖 (@Lord_NicolasX) September 14, 2023

4. Da soll nochmal jemand sagen, Deutschlands Digitalisierung hinke irgendwie hinterher!

Zum ersten Mal funktioniert hier alles. Alle Smartphones im Raum, die Sirenen der beiden Feuerwehren und Katwarn. Sehr gut! 👍 #Warntag — MissBee 📯 (@MissChocolatBee) September 14, 2023

5. Nevermind:

Mein Handy hat kein Geräusch gemacht und ich habe auch keine Sirene gehört. Klappt ja super. #Warntag — Ela hadert  (@elareale) September 14, 2023

6. Ich auch:

Im Ernstfall werde ich erstmal 20 Minuten über dieses furchtbare Geräusch meckern. #Warntag — Frank Opitz (@frank_opitz) September 14, 2023

7. Also ich weiß ja, dass der Alarm laut sein MUSS, aber ...

8. Dein Wecker kommt da jedenfalls nicht gegen an:

9. Oh und was heute auch noch Thema ist: In Mexiko wurden zwei angebliche „Alien“-Leichen vorgestellt!

Ich nachdem meine Seele meinen Körper wegen des Alarms verlassen hat. #Warntag pic.twitter.com/pPAVjFsPHt — Sarah (@sarahwhvr) September 14, 2023

10. Wenn du dich auch so erschrocken hast, dass du direkt zur Mumie geworden bist, dann schnapp dir doch für den Warntag 2024 mal wieder deinen besten Dino-Freund:

11. Oder lass dein Handy zu Hause und guck dir lieber die Reaktionen von allen anderen an:

Den #Warntag in einem vollen ICE Ruheabteil zu verbringen ist auch so ziemlich das lustigste was mir dieses Jahr passiert ist. — Erik (@DerErikHdr) September 14, 2023

12. Ich glaube, in dieser einen Minute sind wir eben alle nicht so auf der Höhe:

Vielleicht hab ich durch den #Warntag mich gerade so im Vorstellungs-Call erschrocken, dass ich laut Watsefuck gesagt und völlig den Faden verloren hab. — Miss_Tarantina (@miss_tarantina) September 14, 2023

13. Aber hoffentlich warst du zumindest nicht dieser Patient:

Ohne Witz. Ich hab eben während einer Wurzelbehandlung bald nen Herzinfarkt bekommen, weil das Handy des Patienten auf voller Lautstärke gepiept hat🙄#Warntag — Wurzelspitze🦷🔍👨‍⚕️ (@Wurzelspitze) September 14, 2023

14. Insgesamt fühlt sich der Warntag 2023 aber wie ein voller Erfolg an:

Warntag 2023: "Hab Balkontür zum Innenhof offen, hier ist ein Höllenlärm. Jetzt geht die Sirene auch noch los. Eine Frau hat grad erschrocken aufgeschrien." — BuzzFeed D Overheard (@BuzzFeedGer_OH) September 14, 2023

Bonus: Dieser Tweet vom Deutschen Gehörlosen-Bund aus dem Jahr 2020:

Also, wir haben nix gehört. — Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. (@gehoerlosenbund) September 10, 2020

