14 Tote nach Überschwemmungen in Italien

Teilen

Ein Paar auf einer überfluteten Straße im norditalienischen Lugo. © Luca Bruno/AP

Es ist eine Katastrophe mit „historischen Ausmaßen“. Nach den Fluten in Norditalien steigt die Zahl der Todesopfer weiter.

Faenza - Die Zahl der Todesopfer durch die heftigen Hochwasser in Norditalien ist auf 14 gestiegen. Der Leichnahm eines älteren Mannes wurde am Freitag in der Stadt Faenza gefunden, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten.

Ein Paar überquert eine überflutete Straße. Nach den Unwettern in Italien ist die Anzahl der Opfer weiter gestiegen. © Luca Bruno/AP/dpa

Unterdessen werden weiter Menschen in gefährdeten Zonen der Region Emilia-Romagna aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Behörden evakuierten Einwohner vor allem in Teilen der Provinzhauptstadt Ravenna.

Zudem begann es wieder zu regnen, was die Sorge vieler Menschen erhöhte. Allerdings dürften die Niederschläge „nicht vergleichbar“ sein mit jenen, die Anfang der Woche historische Ausmaße annahmen und zu den katastrophalen Folgen führten, sagte Irene Priolo, die Vizepräsidentin der Region, im italienischen Fernsehen. Der Regen könne aber vor allem zu weiteren Erdrutschen führen, fürchtete sie. dpa