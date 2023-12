14 Tweets über Kinder und Winter, nach denen du zu Boden schlitterst

Von: Nadja Goldhammer

Drucken Teilen

Kinder freuen sich im Winter über Schnee. Ach ja, die Kleinen ... So naiv ...

Wenn du Kinder hast, weißt du, wie sehr sich die Kleinen über den Schnee freuen. Dann heißt es nämlich wieder: Schlitten fahren, Eislaufen, Schneemann bauen und so weiter. Einzige Voraussetzung: Es muss in Deutschland schneien und wie wir alle wissen sind so manche Dinge sehr viel wahrscheinlicher als weiße Weihnachten.



Für Eltern gibt es aber sowieso noch ein paar andere Themen, die der Winter mitbringt: Kinder in Winterklamotten zwängen. Schnee-Chaos. Kälte. Alles Gründe, warum du jetzt schon kein Bock auf Winter hast. Aber hey! Hauptsache, die Kinder haben Spaß, oder?



Das ist nicht ganz fair, also hier eine kleine Tweetsammlung, damit du auch ein bisschen Spaß hast:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ich bin ohnehin der Meinung, dass wir alle mehr wie Bären sein und einfach mal Winterschlaf machen sollten!



Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.