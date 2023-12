Familien und Erzieherinnen teilen die 15 absurdesten Gründe, wieso Kinder ausgeflippt sind

Von: Michelle Anskeit

Natürlich haben Kinder ihre ganz eigene Logik, aber wenn deine Tochter unbedingt ein gebrochenes Bein und einen Gips möchte, dann bist du auch erstmal baff.

Egal, ob du selbst Kinder hast oder nicht: Wir können uns bestimmt alle darauf einigen, dass es mit ihnen nie langweilig wird.



Es gibt den einen oder anderen Moment, in dem die Kleinen ihre Eltern gerne mal bis auf die Knochen blamieren. Und wenn sie nicht gerade aller Welt von deinem letzten Toilettengang erzählen, dann erklären sie dir, wie in diesen Tweets, um 21 Uhr, dass sie noch ganz dringend diese eine Sache für die Schule morgen brauchen.

Oder dein Kind fragt dich direkt an der Schule, ob du zufällig zehn Pfeifenreiniger dabei hast. © IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs

Was Kinder aber auch noch gerne tun, ist einfach ihre ganz eigene Logik zu haben. Und zu der gehören eben auch die Trotzphasen und die regelmäßigen Ausraster, die du als Elternteil, als Bruder oder als Erzieher:in einfach gar nicht nachvollziehen kannst.



Natürlich hat jedes Kind für diese Schreianfälle ganz eigene valide Gründe, aber trotzdem hilft es den verzweifelten Erwachsenen um sie herum, sich über die auch mal auszutauschen. Genau deshalb haben wir die BuzzFeed-Deutschland-Community gefragt:

Und hier sind die 15 wildesten Ausraster, die zumindest wir Erwachsenen nicht so ganz nachvollziehen können:

1. „Er durfte das von ihm gebuddelte Loch im Sandkasten nicht mit reinnehmen ...“



-Suska K.

2. „Meine kleine Nichte (anderthalb Jahre alt) ist ausgeflippt, weil ich ihr verboten habe vom Balkon (im fünften Stock) zu springen. Sie wollte runter auf den Spielplatz und nicht den umständlichen Weg durch die Haustür nehmen.“



-Nadine L.

3. „Er konnte mit dem Lichtschalter nicht die Sonne ausschalten, die ihn geblendet hat.“

-Lea G.

Wie kann die Sonne es auch wagen. © imago stock&people

4. „Wir waren in den Ferien. Meine Tochter wollte eine Geschichte über Schnittchen und Sprudel hören.“



„Sie hat Rotz und Wasser geheult, weil ich nicht verstanden haben, dass es Schneewittchen und Aschenputtel sein sollte.“



-Veronique B.

5. „Weil das Kind die Löcher im Käse nicht mitessen wollte.“



-Peggy J.

6. „Sie ist ausgeflippt, weil ich ihr nicht das Bein brechen wollte (sie wollte so gerne einen coolen Gips).“



-Tanja R.

Ein cooler Gips ist auf jeden Fall ein starkes Argument (nicht). © imago stock&people

7. „Mein Sohn hat heute Mittag einen Wutanfall bekommen, weil das Stück Brezel, was er zwei Sekunden zuvor weggeworfen hatte, zu weit weg von ihm lag.“

-Stephanie D.-K.

8. „Weil ich ihn nicht das Bett mit Sonnenmilch habe einreiben lassen. Es stand doch in der Sonne und hätte Sonnenbrand bekommen können.“



-Maxi H.

9. „Mein Sohn war circa ein Jahr alt und lag unterm Glastisch und auf dem Tisch lag eine Scheibe Wurst. Er ist völlig ausgeflippt, weil er nicht dran kam.“



-Sandy O.

Das könnte ich auch gemacht haben. © Ute Grabowsky/Imago

10. „Weil er nicht wollte, dass ich den aufgeschnittenen Apfel (den ich essen wollte) die Treppe mit runternehme. Er sollte oben bleiben.“



-Steffi E.

11. „Weil er seinen Pullover über den Hosenträger tragen, aber gleichzeitig in die Hose stopfen wollte, damit man seinen neuen Gürtel sehen konnte ...“



-Suska K.

12. „Meine Tochter ist im Auto mal völlig ausgerastet, weil sie sooooo Durst hatte und ich ihr das Trinken nicht geben konnte, da ich gefahren bin.“



„Sie meinte, ich würde sie verdursten lassen. Sie hat geschrien wie am Spieß. Aber ratet mal, wo ihr Trinken war? Richtig, sie hielt es wütend in ihrer Hand fest.



Das sagte ich ihr bestimmt 20 Mal. ‚Du hast es in der Hand. Trink einfach.‘ Das wollte sie so aber nicht einsehen. Sie hat das ganze 45 Minuten durchgezogen.“



-Marina M.

Die Logik von Kindern kannst du manchmal einfach nicht so ganz nachvollziehen. © Imago

13. „Er ist ausgeflippt, weil ich nicht an seinem Fuß riechen wollte.“



-Nadine K.

14. „Weil ich die Banane schneiden sollte und sie nicht abbeißen wollte. Als sie geschnitten war, hat sie geweint, weil sie abbeißen wollte.“



-Christina F.

15. „Ich bin Erzieherin, regelmäßig weinen Kinder, weil die Mama noch nicht da ist. Wenn die Mama da ist, gibt's einen Anfall, weil sie schon da ist.“



-Isabell M.

Selbst Erzieher und Erzieherinnen wissen manchmal nicht weiter, also keine Sorge. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

