15 Bilder, die dich aufheitern, wenn deine Woche bisher für den Pöppes war

Von: Nadja Rödig

Wenn die Schokolade noch nicht kickt.

Läuft es auf der Arbeit gerade richtig mies? Vielleicht so mies, dass du bei so manchem Moment einfach kündigen möchtest? Hey, damit bist du vor allem am Jahresende sicher nicht allein.



Und auch wenn wir vielleicht nicht deine Produktivität um 120 Prozent gesteigert bekommen, wie dein Boss sich das wünscht ... mit deiner Laune kriegen wir es hin. Also versteck dich auf dem Klo, leg die Füße hoch und stell deinen Glauben in die Menschheit wieder her.

1. Zu Ehren des Igels, dem Tier des Jahres 2024, ein Igel der fast so süß ist wie Greifstachler.

2. Dass diese Familie keine Merci eingeworfen hat, sondern geile Süßigkeiten, macht diesen Moment noch besser.

3. Einfach ein paar Freunde, die sich bei Ikea alle den Kuschel-Hai holen mussten. 💙💙💙💙💙

4. Diese Reunion von Indiana Jones und Short Round bringt mein Herz nicht zum Schmelzen, sondern zum Vaporisieren.

5. Noch süßer ist höchstens, dass Catherine O‘Hara an Macaulay Culkins Seite war, als er seinen Stern am Hollywood Walk of Fame bekommen hat.

6. Vielleicht nicht so fame, aber umso legendärer ist Chloe ... Besonders, wenn sie ihr eigenes Meme nachstellt.

7. Der einzige Feuerlöscher, den ich brauche! Also vorausgesetzt er hat die Aquaknarre schon gelernt.

8. Ich hätte hierzu gerne das Hörbuch, danke.

9. Das ist also der heilige Boden, von dem immer alle sprechen.

10. Dieser Politik-Student hat die ultimative Beschäftigung gefunden: Bob Ross Videos und mit Paint nachmalen.

11. Wenn dich dieser Zeitraffer nicht zum Lächeln bringt, brauchst du dringend eine Umarmung von diesem Hund!

12. Alle Freunde, die ich brauche!

13. Mehr Freude verbreitet höchstens dieser LKW-Fahrer, der eine wichtige Fracht zu transportieren hat.

14. Oder dieser Bruder, der das Aufpassen auf seine Schwester sehr ernst nimmt.

15. Und zuletzt dieser Vater, der seinen eigenen kleinen Spider-Man bei der Karriere unterstützt.

Wenn du jetzt nicht dumm lächelnd „awwww“ sagst, kann dir vielleicht folgendes helfen:

