15 Schilder aus Deutschland, die mich maximal verwirren

„Achtung! Freifliegende Greifvögel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte keine Kinder über den Zaun halten oder werfen.“

Wie du ja bestimmt weißt, sind die Deutschen wirklich große Fans des geschriebenen Worts. Insbesondere, wenn es ausgedruckt, laminiert oder auf einem robusten Metallschild steht. Schließlich lassen sich mit einem guten Zettel oder einem Schild ja wirklich sämtliche Konflikte aus dem Weg räumen.



Problematisch wird es nur, wenn die Botschaft auf eben diesen nicht richtig deutlich wird und somit nur für Verwirrung sorgt. So wie hier ...

1. Ich verstehe nicht mal den ersten Satz, aber ich weiß, dass dieses Schuld einfach unglaublich deutsch ist:

Ich hab es ja echt mit Sprache und Wörtern, aber dieses Schild hat mich - naja - zunächst maximal verwirrt.

(Fundstück am Hafen Burgstaaken, Fehmarn) pic.twitter.com/ENYFJzhMZM — MiraMond (@mond_mira) August 24, 2021

2. Ich fühle eine gewisse passive Aggressivität:

3. Ist das so wie Minus mal Minus ergibt Plus?

Ich bin komplett verwirrt. Setzt das untere Schild (Rauchverbote verboten!) das obere außer Kraft? pic.twitter.com/VX03SBs35j — Ein menschlicher Riss in welker Nacht Gewand (@wortwicht) September 23, 2016

4. Hmmm ...

5. Stell dir vor, du lernst gerade Deutsch und das kommt in deiner Klausur vor:

Deutschland in einem Schild. pic.twitter.com/LeboixW5ng — Alex Möthe (@moethe) April 6, 2016

6. Das fühlt sich an wie diese Augen aus „The Great Gatsby“:

7. Anzeige ist jetzt schon raus:

8. Finde nur ich dieses Schild sehr spezifisch?

9. Also dürfen Radfahrer doch?

Schöne Radtour gerade. Aber irgendwie verstört mich das Schild 😳 pic.twitter.com/dmbqsAAZcn — Julien (@JulesWarDa) August 12, 2020

10. Damit es nicht rausströmt?

11. Sorte: Forelle.

Dieses Schild verwirrt mich auf mehrere Arten pic.twitter.com/Z8RsuZ1B22 — טוביאס פלדמן / Tobias Feldmann (@photobix) June 23, 2017

12. Ein ganz spezielles Dressing:

Ich war selten mehr an einer Geschichte interessiert als an der, die hinter diesem Schild steckt pic.twitter.com/zn8lhljwtB — 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (@roter_pander) March 8, 2022

13. Na, wirfst du dein Kind auch immer über irgendwelche Zäune?

14. Danke für deine Kombinationsgabe, Micha:

15. Und zum Schluss, was man halt in Deutschland so macht:

