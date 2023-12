15 Beweise dafür, dass Katzen Weihnachten noch mehr hassen als der Grinch

Von: Michelle Anskeit

Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie wollen die kleinen Biester wirklich immer gerne mit den Bäumen wrestlen oder sie gleich essen.

Bevor mich jetzt hier irgendjemand attackiert, so wie Katzen Weihnachtsbäume attackieren: Ich liebe diese kleinen Ausgeburten der Hölle! Vielleicht nicht so sehr wie Hunde, aber ich stehe voll hinter den ganzen Fotos, die beweisen, dass Katzen die überlegene Spezies sind. Ist ja auch einfach die Wahrheit.



Nur leider nutzen sie diesen Overlord-Status gerne dafür aus, um uns Menschen das Leben ab und zu zur Hölle zu machen. So wie, wenn sie unsere Weihnachtsbäume einfach ein bisschen zu gerne haben.

1. Die Tragödie von Katzen und Weihnachtsbäumen fängt meist ganz harmlos an:

2. Deine Katzen sitzen vermeintlich ruhig da und du hast die falsche Hoffnung, dass der Baum dieses Jahr überlebt:

3. Schließlich sind deine süßen Vierbeiner auch viel zu gut darin, dich mit ihren unschuldigen Augen in Sicherheit zu wiegen:

4. Bevor sie dann mit Karacho mitten in deine ganze Arbeit springen!

5. Und wenn du noch ein kleines Kätzchen hast, ist das ja sogar fast süß ... Aber wenn sie einmal älter sind, siehst du schnell, wo sie eigentlich herkommen:

Es gibt schließlich Beweisfotos, die zeigen, dass diese Tiere von Dämonen abstammen.

6. Und ehe du dich versiehst, haben sie schon dein liebstes Ornament zwischen ihren Zähnchen und du musst es wieder rausfischen:

7. Wenn deine Lieblinge nicht schon den ganzen Baum runtergerissen haben:

8. Und dich danach auch noch auslachen:

9. Es bringt schließlich ja auch so viel Spaß, deine Hoffnungen und Träume zu zerstören:

10. Und sich danach ganz gemütlich und unbekümmert in die Ecke zu setzen:

11. Und auch wenn du den Baum wieder aufstellst und dich erstmal in Sicherheit wiegst ...

12. ... irgendwo planen deine Haustierchen schon ihren nächsten Feldzug:

13. Aber glücklicherweise gibt es Abhilfe, wie beispielsweise dieser Bannkreis aus gruseligen Clementinen:

14. Oder na ja ... Du kannst auch versuchen, die Realität deiner Katzen auf den Kopf zu stellen:

15. Aber letztendlich werden sie wahrscheinlich mit genug Anstrengung trotzdem einen Weg finden:

