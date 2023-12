15 Tweets über Kinder und Adventskalender, nach denen Eltern das Zimmertürchen schließen

Von: Michelle Anskeit

Drucken Teilen

„Dezember. Die Zeit, wo das Kind nicht um 6, sondern schon um 5:30 aufwacht und den Adventskalender öffnen will. Ich lieb's.“

Die Zeit rund um Weihnachten herum kann so schön sein. Es gibt eine ganze Reihe an Weihnachtsmärkten, die du unbedingt mal besuchen musst, das gemütliche Zusammenkuscheln abends im Wohnzimmer und natürlich die Vorbereitung für das große Fest.



Dazu gehört für viele Familien das Kaufen oder Befüllen von Adventskalendern und natürlich auch das damit einher gehende Drama. Wie kannst du es denn als Elternteil auch wagen, die Verpackung der Schokofigur nach dem Auspacken einfach in den Müll zu werfen?



Wenn du Geschichten wie diese nachfühlen kannst, dann sind hier noch ein paar mehr Eltern, die beim Thema „Adventskalender“ trotz allem Schönen auch mal etwas verzweifeln:

1.

2.

Die (fehlgeschlagene) Geheimniskrämerei und das Chaos gehören für viele Eltern und Kinder wohl einfach zur Adventszeit dazu, wie auch diese 15 Tweets perfekt zeigen.

3.

4.

Wenn dein Kind genauso übereifrig ist, dann gehörst du sicherlich zu diesen müden Eltern und ihren Tweets, nach denen nicht nur die Kinder ins Bett müssen.

5.

6.

7.

8.

9.

Ein weiterer Beweis für die Liste, die zeigt, dass Kinder viel witziger sind als Erwachsene.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ein Fehler, den bestimmt schon viele Eltern gemacht haben ... Aber hey, ein leergefressener Adventskalender ist immer noch besser, als die tägliche Herausforderung, dein Kind in warme Kleidung zu packen. Wenn du damit ebenfalls kämpfst, dann findest du dich bestimmt in diesen 13 Tweets über Kinder und Winterklamotten wieder, bei denen es allen Eltern die Schuhe auszieht.

Du brauchst jetzt erstmal eine Ablenkung? Wir halten dir den Rücken frei:

Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.