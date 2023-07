15 Tweets übers Schwitzen, weil du bei diesem Wetter eh nichts anderes machen kannst

*geht in Flammen auf*

„Bin grad so hart am Schwitzen, dass Nestlé die exklusiven Förderrechte an meinem Körper aufkaufen wollte.“

Warst du in letzter Zeit mal draußen oder hast du dich wie ich einfach in deinem abgedunkelten Zimmer versteckt? Ich muss ja sagen, dass ich Sommer eigentlich echt liebe, aber alles ab 30 Grad macht mich dann auch fertig .... es sei denn, ich habe einen Strand in unmittelbarer Nähe. Da das aber nicht der Fall ist, bleibt mir und allen anderen nur übrig, elendig zu schwitzen. Gefühlt helfen da auch 30 Duschen und 50 Deos nicht, also leiden wir lieber alle zusammen und teilen den Schmerz:

1.

Ich schwitze überhaupt nicht unter den Achseln.



Dafür läuft mir die Brühe das Gesicht runter.



WARUM NOCH NIEMAND EIN ANTI-TRANSPIRATION-SHAMPOO ERFUNDEN HAT WILL ICH WISSEN??? SO SCHWER KANN DAS DOCH WOHL NICHT SEIN??? — Frau Minze (@frau_minze) July 30, 2018

2.

coole Sommer-Aktivitäten:



• schwitzen

• Angst haben zu schwitzen

• omg sieht man dass ich schwitze

• sich fürs Schwitzen schämen

• googlen, wie man weniger schwitzt

• so Park mit Freunden, kein Plan — E L H O T Z O (@elhotzo) June 8, 2022

3.

"Geil!

Endlich wieder Nachts komplett nackt und verschwitzt im Bett liegen."



Kein Dachgeschossbewohner jemals. — Baci Perugina (@WieDenise) April 8, 2018

4.

Anziehen im Sommer:

- Wie warm wird es heute?

- Oh, jetzt ist aber noch frisch.

- Lange oder kurze Hose?

- Shirt vielleicht mit Jacke drüber.

- Sneakers? Bei der Hitze?

- Wenn ich schwarz trage, schwitze ich mich tot.

- UFF.



Anziehen im Winter:

- Hoodie und los — Norman Wolf (@deinTherapeut) November 30, 2018

5.

Rapunzel ist bei dieser Hitze am Arsch.



So viele Haare und dann 'ne Dachgeschosswohnung. — Lady Tena (@Gaby3101) May 29, 2017

6.

Bin grad so hart am Schwitzen, dass Nestlé die exklusiven Förderrechte an meinem Körper aufkaufen wollte. — 𝙂𝙍𝙊𝙉𝙆𝙃 (@Gronkh) July 24, 2016

7.

Frauen haben im Normalfall Haare am ganzen Körper mit Ausnahme von Lippen, Handflächen und Fußsohlen

Frauen haben Poren

Frauen schwitzen

Frauen kacken



Deal with it — tan🔪nein (@TanjaSagt) April 17, 2019

8.

[Bahn fährt ein]



[zwei Frauen steigen aus]



[fallen sich verschwitzt um den Hals]



"Wir haben es geschafft! Es war soooo heiß!"



[denkt "Man kann es auch übertreiben"🙄]



[setzt einen Fuß in die Bahn]



[geht in Flammen auf] — Marc (@Das_BinIchHier) August 28, 2019

9.

„Immerhin hast du perfektes Wetter im Urlaub!“



Richtig, von 6-9 und ab 22 Uhr konnte ich mich frei bewegen ohne Schweißausbrüche.

Richtig perfekt. — Marto Lehnsherr 🇦🇹🇫🇷 (@derLehnsherr) August 6, 2018

10.

Dachgeschoss-

Bewohner im

Sommer Vampire

🤝

• nur nachts lebensfähig

• hassen die Sonne

• werden nur selten besucht

• Traumwohnung: Gruft — E L H O T Z O (@elhotzo) June 11, 2023

11.

Ich trinke nicht, ich fülle Schweiß nach. — Alex Znase (@Suraenjit) August 8, 2020

12.

Manchmal wenn ich so rumsitze und schwitze denk ich mir: Mensch, das kannste beides richtig gut! — Doch noch ein Hase (🏡) (@urmels) August 13, 2020

13.

Arschwasser. In Fachkreisen auch H₂PO genannt. — Nicht Chevy Chase (@DrWaumiau) June 9, 2014

14.

Übrigens: Menschen, die bei 36°C psychisch und/oder körperlich hart arbeiten in Jobs, bei denen man sich nicht alle 19 Minuten duschen oder eindieseln kann, könnten mal nach Schweiß riechen!



NEHMT ES MIT WÜRDE HIN IHR DOUGLASFETISCHISTEN!!!!! — happyfeet 🤘 (@12happyfeet12) June 26, 2019

15.

Dachgeschosswohnung von innen, 2022 (colorized) pic.twitter.com/EdHoX7J31x — 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (@roter_pander) June 19, 2022

Oh und wo wir schon dabei sind: Hier sind 20 Dinge, die alle Deutschen tun, sobald es über 28 Grad hat.

