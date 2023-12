15 unbesinnliche Design-Fails, mit denen du dich vom Weihnachtsstress ablenken kannst

Von: Michelle Anskeit

Wenn du möchtest, dass irgendjemand am 24. Dezember in Tränen ausbricht, weil deine Deko so abscheulich ist … dann hol dir einfach diese.

Mittlerweile kannst du die Tage bis Weihnachten schon an deinen Adventskalendertürchen abzählen. Für viele bedeutet das Stress. Vielleicht zerbrichst du dir auch jetzt schon den Kopf darüber, wie du den typischen Gründen für Streitereien am Heiligen Abend aus dem Weg gehen kannst. Oder vielleicht verbringst du das Fest das erste Mal ohne andere und überlegst, welche Dinge du denn an Weihnachten auch alleine machen kannst.



Egal, was dir gerade Sorgen bereitet: Ich habe eine perfekte Sammlung, die dich hoffentlich zumindest kurz von deinem Weihnachtsstress befreit. Denn was funktioniert in dieser Situation besser als absolut chaotische Weihnachtsfails?

1. „Hey Kinder, lasst uns Weihnachten doch damit anfangen, dass wir dem Weihnachtsmann den Kopf abreißen!“

2. Obwohl ... Lieber nicht, sonst zahlt er es dir heim, indem er dir dieses gruselige Geschenk mitbringt:

3. Oder fast noch schlimmer: Diese weihnachtliche Horror-Bürste!

4. Okay, kann mir jemand sagen, wer dieses blutrote Toilettenpapier entwickelt hat?

5. Erkennst du auf diesem Bild auch die Säckchen, die ein bisschen wie Schneemänner ohne Köpfchen aussehen?

6. Mach es aus! Mach es wieder aus!

7. Da mach ich mir vor lauter Weihnachtsfreude doch gleich in die Hose:

8. Wenn ich diese fliegenden Köpfe sehen würde, dann würde ich einfach direkt wieder umdrehen:

9. Wenn du deinem Kind zu Weihnachten Albträume schenken möchtest:

10. Das ist nicht Santa, das ist sein Bruder, Snata:

11. Also ich will ja nicht behaupten, dass ich das besser hinbekommen würde, aber ...

12. Hey, der Weihnachtsmann ist zwar magisch, aber er kann auch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein:

13. DIY-Hack, wenn du noch keine Weihnachtsdeko hast: Schnapp dir einfach die Haare aus deiner Bürste oder dem Abfluss!

14. Happy ASTMCHRI:

15. Und zuletzt: Ich bin Dre und ziele auf eine weiße Weihnacht.

Apropos: Wir haben neulich mit einer Expertin darüber gesprochen, wie wahrscheinlich eine weiße Weihnacht dieses Jahr ist.



