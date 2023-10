15 wilde Chats von Leuten auf Kleinanzeigen, die Schlagfertigkeit studiert haben

Von: Michelle Anskeit

„Hallo, was ist ihre Schmelzgrenze?“ „Meine Dachgeschosswohnung im Juni und Ihre?“

Wenn du schon einmal auf Kleinanzeigen unterwegs gewesen bist, dann weißt du sicherlich, dass sich auf der Verkaufsplattform die verschiedensten Menschen aufhalten. Einige wollen einfach nur das verkaufen, was sie nicht mehr brauchen und das möglichst schnell und unkompliziert. Andere hingegen werden gerne auch mal etwas frech oder es sind so dreiste Leute, dass ich mich schon fast für sie fremdschäme.



Aber was hilft in solchen Fällen? Ganz genau! Schlagfertigkeit! Auch wenn sie nicht immer nur die Richtigen trifft ...

1. Denn so einfach geht‘s beim Verkauf manchmal:

2. Schlagfertig bist du auch, wenn deine Beleidigungen so kreativ sind wie die hier:

3. Ähm, nein, danke:

4. Harmlos, aber effizient:

5. Ich meine, ich will mich ja nicht einmischen, aber das ist ein guter Punkt:

6. Dann mit Kartonage?

7. Ich fühl‘ mich schlecht, wenn ich darüber lache, aber:

8. Antwort auf alles:

9. Fühl ich irgendwie:

10. Eiskalt:

11. Meine auch:

12. Gerne:

13. Wieder ein gutes Argument:

14. Teppich:

15. Und zuletzt: Die Masterdisziplin der Schlagfertigkeit sind gute Ausreden:

