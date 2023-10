16 Attraktionen, die es in einem Netflix-Themenpark geben sollte

Für welches Netflix-Karrussel würdest du am längsten anstehen?

Seit ein paar Jahren kannst du dir ein Leben ohne Netflix gar nicht mehr vorstellen? Das geht wahrscheinlich den meisten so. Aber wusstest du, dass die Firma von Marc Randolph und Reed Hastings bereits 1997 gegründet wurde? Damals spezialisierte man sich auf den Verleih von DVDs.



Seit 2014 ist der Streamingdienst Netflix auch in Deutschland verfügbar. Trotz dieser extrem erfolgreichen Entwicklung will der Streamingdienst noch weitere Schritte gehen. Vor allem Eigenproduktionen wie „Stranger Things“ oder „Sex Education“ trugen zu dem enormen Erfolg der Plattform bei. Deshalb will Netflix nun die Fiktion mit der realen Welt verknüpfen. Die Rede ist von verschiedenen Netflix-Häusern, die thematisch jeweils eine Serie abdecken.



Doch wenn Disney oder Universal es vormachen, wieso denn eigentlich nicht ein ganzer Freizeitpark? Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr mögliche Attraktionen würden mir einfallen, für dich ich auch Stunden lang anstehen würde.



Hier ein paar Beispiele:

1. Ein Spiegelkabinett, das aussieht wie Assane Diops Wohnung in „Lupin“.

2. Eine „Shadow and Bone“-Achterbahn mit viel Nebel und Monstern wie in der Schattenflur.

3. Ein „The Witcher“-Münzwerfspiel, bei dem man Plötze-Plüschis gewinnen kann.

4. Wednesday Addams Schule Nevermore als Geisterbahn.

5. Nick und Charlie aus „Heartstopper“, die zusammen rumlaufen so wie Mickey und Minnie Maus und die Bilder mit dir machen.

6. Bunte Outfits probieren und Fotos machen in einer Paris-Photobooth wie bei „Emily in Paris“.

7. „Is it cake?“ als Themenrestaurant, in dem du (wenn du Glück hast) Kuchen kriegst.

8. Eine „One Piece“ Wasserbahn, auf der die Schiffchen alle so aussehen wie die Flying Lamb.

9. Ein Souvenir-Shop mit den Glaskunstwerken aus „Blown Away“.

10. Eine „Kissing Booth“ zum Spendensammeln für einen wohltätigen Zweck.

11. Schachturniere wie beim „Damengambit“.

12. Eine Tour durch ein Weihnachtsdorf, das alle Highlights aus ALLEN Vanessa Hudgens-Netflix-Weihnachtsfilmen zeigt. Die Tour dauert 5 Stunden.

13. Kostenlose Sexualtherapie in einer Klokabine wie bei „Sex Education“.

14. Ein Wahrsagerhäuschen im Stil von „Chilling Adventures of Sabrina“ mit schwarzer Katze als Deko.

15. Ein „Squid Game“-Parkour, bei dem der Gewinner oder die Gewinnerin ein Preisgeld bekommt.

16. Eine „Bridgerton“-Afterparty, mit modernen Songs von einem Orchester gespielt.

