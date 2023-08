16 Tweets über Kinder und Wandertage, bei denen du hoffentlich nicht mitkommen musst

„In einer Reihe aufstellen!“

Von Nadja Goldhammer schließen

„,Welche Mama hat Zeit, uns zum Klassenausflug zu begleiten?‘ Oh. Eine E-Mail von 1959.“

Wir kennen sie wahrscheinlich alle noch: die Wandertage. Immer mal wieder wurden mit unseren Klassen Ausflüge unternommen, damit wir auch mal aus unserem eintönigen Schulalltag herauskommen sind. Ich erinnere mich noch genau an die Wattwanderung in St. Peter Ording. Seitdem weiß ich, dass ich Regenjacken und Schlamm doof finde. Also wie man sieht, ziehst du wichtige Weisheiten aus allem, was du tust!



Wenn du tatsächlich mal wieder richtig Bock auf einen Wandertag hast, dann sieh dir diese Tweets an und schau, ob du danach immer noch so motiviert bist ...

1.

Habe am Wandertag 1 Kind mit Überanstrengungs-Panikattacke wieder zum Ruhigatmen gebracht und jetzt bin ich für die Kids so etwas wie Wonderwoman und werde bei jeder Gelegenheit konsultiert 🙈😂 — Rotstiftparcours (@Rotstift44) June 3, 2022

2.

In der Klasse des Kindes meiner Kollegin fallen auf Antrag und Abstimmung der Klasseneltern die beiden Wandertage des Schuljahres aus.



Weil so viel "effektiver Unterricht" ausfiel im letzten Schuljahr.



Jahrgangsstufe 2. — Hellebel By (@orgelelch) November 22, 2022

3.

Eine ältere Frau beschimpfte im Zug meine SchülerInnen und mich, warum wir in der 2. Schulwoche direkt einen Wandertag machen müssen. Das sei unerhört. Zu ihrer Zeit sei das anders gewesen.



Schüler: „Zu Ihrer Zeit ist man auch noch mit Pferdekutsche gereist!“ — Frau Schiller (@_FrauLehrerin_) August 30, 2022

4.

Wandertag.



Bienenstich in Schülerschulter.



Ich eile in den einzigen Laden in der Nähe:

Eine Tierfutterhandlung.



Schüler setzt Wandertag mit einen Pfund tiefgefrorenem

"Pansen für den Jagdhund"

auf der Schulter fort. — MissTrelawny (sic!) (@fingurplaustert) July 4, 2022

5.

Puls bei Lehrer*innen



-3 Stapel Klassenarbeiten auf dem Schreibtisch (65)

-Frau Theeeeeeiiiis, 100x pro Minute (70)

-Wandertag im Hochseilgarten (75)

-Drogenfund bei der Klassenfahrt (75)



-„Echt, nur 26 Stunden Unterricht sind eine volle Stelle?“ (180) — Annette Theis | SL (@AnnetteTheis) November 1, 2019

6.

Der 11jährige hat heute Wandertag, fährt mit dem Zug.

Er hat das D-Ticket auf der App.

Ich: "Mach einen Screenshot, falls du kein Netz hast."

Er strahlt mich an: "Mama,du bist so klug."



Es ist nun amtlich. Zumindest meine Technikskills sind überragend.

Anfragen nur schriftlich — Kate 🦄🏳️‍🌈 (@majorlynn83) July 18, 2023

7.

Unterhaltung vor dem Wandertag. Die Tochter erzählt detailliert, was ihr Kurs vorhat. Ich erzähle detailliert, was meine Klasse und ich vorhaben.

Der Sohn:

"😬 Ich weiß nur, dass ich um 8.15 Uhr am Bahnhof sein soll."



Typisch. So typisch. — MissTrelawny (sic!) (@fingurplaustert) September 30, 2021

8.

Ich sammel ja vorm Wandertag von jedem Kindelein 2€ für eine Kugel Eis ein und setz mich dann mit einem 30-Bällchen-Eis-Becher vorm Eiscafé in die Sonne, während die Kinder am Brunnen spielen. — Melle  (@holdesteMaid) March 16, 2023

9.

"Wir haben morgen übrigens Wandertag, Mami!"



- Okay? Wo wandert ihr hin?



"Wir treffen uns in der Schule und wandern zum Sportplatz. Dort bestellen wir Döner und wandern dann zur Schule zurück."



[Und ich bin damals 25 Kilometer durch Weinberge marschiert...] — jadekompendium (@jadekompendium) June 30, 2021

10.

Heute Wandertag mit Regen.

Gut, dass Schüler erfahrungsgemäß mit Regenjacke* kommen und mit festem Schuhwerk**.



*Bauchfrei

**Ballerina — Honig Suess (@honigsuess) June 15, 2015

11.

"NIE NIMMST DU MICH MIT! ICH WILL VIELLEICHT AUCH MAL ETWAS SCHÖNES ERLEBEN!"



"Mama es ist ein Klassenausflug ins Phantasialand und du DARFST nicht mit"



Nie bekommt man irgendwas zurück. Nie! — Hummi the crispy Kardashian (@Hummelfee5) July 11, 2019

12.

Das Kind geht am Wandertag ins Kino und ich gebe dem Lehrer eine 6 wegen Themaverfehlung.



SETZEN! — dIE kEMP (@dIE_kEMP) September 18, 2019

13.

"Welche Mama hat Zeit, uns zum Klassenausflug zu begleiten?"



Oh. Eine E-Mail von 1959. — Inke Hummel (@HummelFamilie) June 18, 2019

14.

Wandertag!!!! - Oder wie kriegt man einen Sack Flöhe in den Wald hinein und wieder raus?



Bleiben Sie dran, wenn es wieder heißt: "Fass das nicht an!" oder "LEG DAS REHKITZ ZURÜCK!" — Spatz Bencer TH (@Raketen_Rena) June 20, 2018

15.

Mein Dialog des heutigen Abends war:



Mutter: "Was machen Sie denn mit den Kindern, wenn es am Wandertag regnet?"

Lehrer: "Wandern!" — Inke Hummel (@HummelFamilie) September 13, 2018

16.

Tag beginnt mit großer Verwirrung im Elternchat, ob denn heute beide 3. Klassen Schwimmunterricht haben. Überlege zu antworten "Hä, heut is doch Wandertag?!" und mich einem weiteren Kaffee zurückzulehnen und das Schauspiel zu genießen. — metaFrontend (@greizbianbaam) July 13, 2022

Denkst du, privat läuft es besser? Dann sieh dir mal diese 16 Tweets über Familienausflüge an, bei denen Eltern und Kinder sich fragen „Sind wir schon da“?

Und für noch mehr interessante Eltern-Kind-Content, mach doch mal einen Abstecher auf die Facebook-Seiten BuzzFeed DE und BuzzFeed DE Trending.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago/Twitter:@Hummelfee5