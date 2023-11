17 „Survival“-Hacks für alle Stadtmäuse, für die „7 vs. Wild“ der Weg zum Klo ist

Von: Nadja Rödig

Montagmorgen fast an einem Schluck Tee ertrunken. Leben am Limit.

Die wahrscheinlich beliebteste Survival-Show Deutschlands läuft zum dritten Mal und Hut ab an alle Teilnehmenden, die bei „7 vs. Wild“ mitmachen. Die zwei Wochen könnte man immerhin auch anders verbringen, mit duschen und regelmäßig essen zum Beispiel. Aber nein, manche stehen auf die Herausforderung: in der Show werden sieben Teams mit je zwei Leuten mit minimaler Ausstattung zwei Wochen in der Wildnis von Kanada ausgesetzt. Ob du das genauso geschmeidig über die Bühne bekommen würdest oder ob du dich lieber für nen Wandertag statt „7 vs. Wild“ anmelden solltest, verraten wir dir im Quiz. Ich kann warten ...

Dein Ergebnis war eher Wandertag? Dann hab ich zumindest ein paar solide Überlebenstipps für dich, von deiner Couch bis zu deiner Haustür und zurück. Bleib stark!

1. Du isst deine Chips nicht in einem Rutsch und wirst dafür mit labbrigen Kartoffellappen belohnt? Nimm eine Wäscheklammer oder mach noch einfach den Tornado-Spin, damit die Tüte zu bleibt. (Alles, was dabei rausfliegt ist Freiwild.)

2. Das Klopapier ist alle? Klar, kannst du mit runtergelassenen Hosen durchs Bad hopsen ODER du nimmst die leere Rolle wie ein echter Mann!

3. Du bist vorausschauender? Dann leg dir Klopapier-Rationen mit halben (oder für die ganz Harten: Viertel!) Blättern an.

4. Dein Boiler spinnt rum? Koch Wasser ab und hol den Waschlappen raus, statt einer zu sein.

5. ... oder dusch einfach mal nicht, sondern umgib dich mit einem Schwall Febreze vor jedem Schritt.

6. Mach`s wie ein Anhalter durch die Galaxis und trag ein Handtuch mit dir rum: zum Abtrocknen, als Decke, zum Tränken in nahrhaften Flüssigkeiten, you name it.

7. Taschentücher sind mindestens genauso nützlich, du solltest sie deshalb einfach immer in deinen Ärmeln horten. Und wenn jemand heult oder niest, BÄM: „Brauchst du n Taschentuch?“ Hast du einen neuen Freund gemacht.

8. Dein Vermieter kriegt den Arsch nicht hoch, um deine Klospülung zu reparieren? Tut mir leid, Baby, aber es ist Eimer-Zeit. (Zum Spülen! Nicht zum Reinkacken.)

9. Deine Unterwäsche ist alle? Dein Badeanzug ist einfach die 2-in-1-Lösung!

10. Den Badeanzug umdrehen ist Schritt 2.

11. Du schlüpfst morgens in nasse Hosen, weil du nicht deine Oma bist und keinen Trockner hast? Dann steck dir den Föhn vorne in die Hose. (Vorsicht: leichte Verbrennungen auf dem Level „scheiße, aua“ sind nicht auszuschließen.)

12. Du hattest keine Zeit fürs Frühstück? Schnorr dir 'nen Obstsalat von deiner ✨ „wir haben Wasser und frisches Obst im Büro“✨ -Firma.

13. In der vollen Bahn soll sich keiner neben dich setzen? Verschütte einfach ein bisschen Wasser auf dem Sitz und guck genauso verstört zurück, wie du angesehen wirst, wenn sich jemand draufsetzt.

14. Öffne die Tür immer mit Schuhen und Jacke an, damit du unerwünschte Besuchende mit einem „Ich muss gleich los!“ abwimmeln kannst.

15. Im Restaurant wünscht dir der Kellner „Guten Appetit“ und du antwortest: „Ihnen auch“? Biete der Person sofort deine Pommes an und alles ist gut.

16. Du kannst deinen Hund natürlich aufs Jagen abrichten ODER du bringst ihm bei, Snacks und Fernbedingungen statt Enten anzuschleppen.

17. Und für das wahre Überlebenstraining: Statt um 2 Uhr morgens gedanklich die peinlichsten Erlebnisse aus der 3. Klasse durchzugehen ...

