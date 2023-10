Wir bitten diese 19 Fehler in der Matrix zu entschuldigen, der Kundenservice ist dran

Von: Nadja Rödig

„Dennis! Die Matrix spinnt schon wieder!“

Einen schönen guten Tag. Dir sind vielleicht ein paar Abweichungen in deiner Realität aufgefallen. Normalerweise hoffen wir ja, dass solche Fehler in der Matrix, totaaaal unaufällig sind. Aber du kennst das doch sicher selbst ... von deinem runtergefallenen Smartphone oder deinem überhitzten Laptop ... Es gibt Technik-Fails, da brennt es selbst der IT die Sicherungen raus.

Aber keine Sorge! Der Kundenservice ist sehr bemüht und wird diese kleinen Unannehmlichkeiten sicher gleich beheben!

1. Die IT macht nur noch schnell die restlichen Hühner fertig, dann kann‘s schon losgehen.

2. Zuerst muss nur noch kurz die Schwerkraft im Büro wiederhergestellt werden.

3. Okay, wie können wir helfen? Ach so! Probleme mit der Belichtung.

4. Jaaaa, die Rasen-Textur wird auch noch fertig gerendert. Versprochen.

5. Also das mit der fehlenden Schwerkraft ist ein Problem, oder ...?

6. Okay, gut. Kann man fixen.

7. Also da haben sich in der Entwicklung wohl die Signale gekreuzt, kann passieren.

8. Hey, besser ein paar Bären zu viel als zu wenig, oder? ... Nein?

9. Das Stockwerk hängt noch in der Warteschleife. Einen Moment Geduld bitte.

10. Gut, theoreeeetisch ist das Gebäude ja fertig. Aber klar, ein bisschen Tiefe geht schon noch.

11. Ha. Da war wohl wer im Collage-Modus unterwegs. Kleinen Moment ...

12. ... ah ja, die Deckkraft dann auch noch auf 100 %? Kann man machen.

13. Sieh‘s mal so: Eine niedrigere Auflösung macht einen doch auch irgendwo nostalgisch.

14. Mit Copy+Paste meinen es die Kollegen manchmal einfach etwas zu gut.

15. Oh. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass Einhörner existieren. Mein Fehler.

16. Ja, auch das mit der Doppel-köpfigen-Gans. Zurück ans Zeichenbrett, was?

17. Moment, im Team ist man sich uneinig: Kartoffeln sollten doch so groß sein, oder nicht?

Ich meine: Hallo?! Kartoffelgerichte sind so geil, wir können sogar dein geistiges Alter mit ihnen bestimmen.

18. Bei den ganzen Anfragen hängt der Haussegen gerade etwas schief.

19. Ignorier einfach mögliche Kommunikationsversuche aus der „Außenwelt“ und melde dich bei weiteren Problemen. Vielen Dank!

