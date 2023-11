19 Beweise, dass passiv-aggressive Schilder in deutschen Nachbarschaften erfunden wurden

Von: Nadja Rödig

Drucken Teilen

In Deutschland eskalieren höchstens die Laminiergeräte.

Woran denkst du bei deutschen Nachbarschaften? Hässliche grüne Drahtzäune? Gartenzwerge? Think again. Denn in der Büroküche wurde vielleicht der Sarkasmus erfunden, dafür haben deutsche Nachbarschaften passiv-aggressive-Schilder hervorgebracht. Das ist eine (nicht historisch belegte) Tatsache. Schließlich gehören zum Leben eben leider auch Konflikte und die lassen sich bekanntlich am besten indirekt lösen. Ohne Augenkontakt, aber mit Laminiergerät! So wie in diesen Fällen hier ...

1. Hab ich schon BITTE gesagt?

2. Es ist vielleicht nicht Halloween, aber das kann man locker das ganze Jahr hängen lassen.

3. Gut, du könntest die Kotze auch wegmachen ... Aber beim wem sollst du dich dann auskotzen?

4. Geht klar!

5. Da hast du‘s: Rette die kleinen, süßen Eichhörnchen!

6. Kacke ist, wenn das Schild nicht größer ist.

7. 🎶 Thank you for the music 🎶 Jetzt reicht‘s aber auch mal!!!

8. Dieses Schild ist nicht laminiert und strahlt nicht die nötige Autorität aus, sorry.

9. Das Spin-off: Wir bitten die täglichen Wandklopfer, das Wandklopfen zu unterlassen!

10. Rück ein Stück. Aber nur mit Möbelgleitern, du Barbare!

11. Ich sollte jetzt nicht neugierig sein, aber ich bin‘s.

12. Dieser Zettel ist nicht vorteilhaft.

13. Individualität? Wir sind hier nicht im Kindergarten!

14. Wäre auch schön, den Wortschatz ein bisschen zu erweitern.

15. Dabei hat der Reiseführer „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Erde als „harmlos“ beschrieben.

16. Die Handlung für den nächsten „Tatort“?

17. Warte ... Woher weiß man, dass es sich um einen Katzenhaufen handelt. Wurde die Tat beobachtet, ohne einzugreifen? Wo bleibt da die Zivilcourage?!

18. Immer noch besser als Mathenachhilfe.

19. Auch keine Schilder mehr? Dann sind wir bald arbeitslos.

Wenn du jetzt denkst: „Besser wär‘s.“ Dann schade Pech gehabt, hier hast du noch mehr Schilder:

Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.