20 Kinder in einem Jahr: Millionärs-Paar investiert kleines Vermögen – doch dann platzt der Traum

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Die 26-Jährige hat bereits 22 Kinder, 21 davon durch Leihmutterschaften. Nicht einmal zwei Jahre hielt das Familienglück – nun sitzt der Vater im Gefängnis.

Kassel - Ihr erstes Kind hat Kristina Öztürk 2014 selbst zur Welt gebracht. Der Rest wurde durch Leihmutterschaften geboren. Kristina war bereits in den Schlagzeilen, als sie „nur“ 11 Kinder hatte. Mittlerweile hat sie 22. Davon sind 20 im selben Jahr auf die Welt gekommen. Nun sitzt ihr Mann im Gefängnis und die 26-Jährige muss ohne ihn mit der Kinderschar zurechtkommen.

20 Kinder in nur einem Jahr: Millionärs-Ehepaar investiert kleines Vermögen in zahlreiche Leihmutterschaften © Screenshot instagram: batumi_mama

Kristinas Ehemann ist der 58-jährige türkische Geschäftsmann und Multimillionär Galip Öztürk. Geld spielt also für das Paar keine Rolle. Seit 2020 hat es rund 160.000 Euro für Leihmutterschaften ausgegeben. Ungefähr 77.000 Euro bezahlen sie jährlich laut The Sun für die Kinderbetreuung. 16 Betreuende leben mit ihnen im Haushalt. Auch eine Psychologin ist für die Familie und das Team zuständig. Trotzdem ist die junge Mutter involviert im Leben ihrer Kinder. Laut ihr führt sie das gleiche Familienleben, wie viele andere Frauen. Nur die Anzahl der Kinder unterscheidet sich. In einem Instagram-Video stellt sie ihre Familie vor.

Leihmutterschaft führt zu 20 Kindern in einem Jahr

Im Interview mit Closer spricht die Mutter über ihre Familienwünsche, die schon lange vor der Ehe mit Öztürk bestanden haben: „Ich wollte schon immer eine große Familie. Ich liebe den Gedanken, dass meine Kinder gleich alt sind und gemeinsam aufwachsen.“ Ihre erste Tochter hat sie selbst geboren, die anderen Kinder nicht: „Ich habe die Schwangerschaft mit Victoria genossen, aber ich weiß, dass mehr zum Mutter-Sein gehört, als das Baby auszutragen. Also hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu verpassen.“

Promi-Babys: Dank Leihmutter zum Nachwuchs Fotostrecke ansehen

Die Leihmütter wurden mit Kristinas Eizelle und Galips Samen befruchtet. Ihre Kinder sind also genetisch mit beiden Elternteilen verwandt. Das Paar war nicht im direkten Kontakt zu den Leihmüttern, um eine gewisse Distanz zwischen den Familien zu wahren. Bei einer der Leihmütter kam es zu Schwierigkeiten, sich vom Kind zu trennen, berichtete Kristina an The Sun. Durch die vorher abgeschlossenen Verträge wurde das Kind aber schlussendlich an das Ehepaar übergeben.

Traum von 100 Kindern geplatzt - Vater sitzt im Gefängnis

„Ich bin nicht sicher, ob wir die größte Familie der Welt sein werden, aber wir planen die glücklichste zu sein“, sagte Kristina noch 2021 im Interview mit The Sun. Auf Social Media scherzte das Paar, irgendwann 100 Kinder haben zu wollen. Auch eine weitere eigene Schwangerschaft ist für die Mutter denkbar. Dieser Traum ist aber zumindest vorerst geplatzt.

Ende Mai 2022 wurde ihr Mann Galip wegen Geldwäsche und Dokumentenfälschung verhaftet. Bereits 2013 stand Öztürk vor Gericht. Im Zusammenhang mit Anstiftung zu einem 1996 begangenen Mordes wurde eine Haftstrafe über ihn verhängt, woraufhin er nach Georgien flüchtete. Trotz des großen Teams, das sie bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützt, vermisst die junge Mutter ihren Ehemann. Auf ihrem Instagram-Kanal bedankt sie sich für die Unterstützung ihrer Follower.

Das Thema Leihmutterschaft führt auch in anderen Fällen zu kuriosen Schlagzeilen. Dieser Junge kam vier Jahre nach dem Tod seiner Eltern auf die Welt. Das Paar hatte sich vor dessen Tod einer Kinderwunschbehandlung unterzogen. Die Großeltern erhielten Zugang zu den Embryos und ließen einen davon austragen.