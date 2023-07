20 seltene Vornamen, die deinem Kind später nicht peinlich sind

Von: Michelle Anskeit

Persönlich finde ich „Aurelia“ und „Kento“ ja echt schön. „Duncan“ ist aber auch ein toller, eher außergewöhnlicher Name.

Vielleicht planst du gerade deine Zukunft und redest mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber, wie euer Kind später einmal heißen soll. Oder du kannst dir gerade schon dein Schwangerschaftsbäuchlein reiben, nur leicht panisch, weil du immer noch keinen passenden Namen hast. Die Entscheidung ist ja auch nicht gerade einfach, schließlich haften aus irgendwelchen unsinnigen Gründen an Namen wie „Lisa“ oder „Kevin“ heutzutage direkt Vorurteile. Und du möchtest ja, dass dein Kind seinen oder ihren Namen mag – und vielleicht soll er auch etwas außergewöhnlicher sein.



Weil du, dein Kind und ich aber nicht wollen, dass der Name so wild ist, dass alle immer gleich den Ausweis als Beweis fordern, habe ich dir mal ein paar Vorschläge für schöne, seltene Vornamen mitgebracht:

1. Arwen

Den Namen „Arwin“ kennst du vielleicht aus „Herr der Ringe“. © Panthermedia / IMAGO

2. Aurelia

„Aurelia“ ist ein unglaublich schöner Name. © Panthermedia / IMAGO

3. Cassian

Und der Spitzname ist dann „Cas“! © Panthermedia / IMAGO

4. Coraline

Besonders, wenn du selbst ein riesengroßer Fan von dem Film „Coraline“ bist. © Panthermedia / IMAGO

5. Damian

„Damian“ klingt edel, aber nicht altmodisch. © Panthermedia / IMAGO

6. Devin

Wie findest du den Namen „Devin“? © Panthermedia / IMAGO

7. Duncan

Ich habe den Namen „Duncan“ vor langer Zeit in einem Buch gelesen und fand ihn seitdem so schön. © Panthermedia / IMAGO

8. Elian

Wahrscheinlich bekommt Elian dann immer den Spitznamen „Lian“. © Panthermedia / IMAGO

9. Elora

„Elora“ hat die gleiche Eleganz wie der Name „Flora“. © Panthermedia / IMAGO

10. Juna

„Juna“ klingt für mich einfach nach Sommer. © Panthermedia / IMAGO

11. Kalea

Als ich klein war, kannte ich viele „Leas“, vielleicht kommen jetzt ja die „Kaleas“? © Panthermedia / IMAGO

12. Kento

„Kento“ finde ich so schön, dass ich einen meiner Hauptcharaktere in meinem Buch diesen Namen gegeben habe. © Panthermedia / IMAGO

13. Lou

Hast du „Ein ganzes halbes Jahr“ gesehen? Dann weinst du bei dem Namen „Lou“ bestimmt auch ein bisschen. © Panthermedia / IMAGO

14. Malu

Irgendwie klingt „Malu“ so niedlich und unbeschwert. © Panthermedia / IMAGO

15. Suri

„Suri“ ist ein sehr schöner Name, den du jedem Geschlecht geben kannst. © Panthermedia / IMAGO

16. Nives

Eine meiner besten Freundinnen heißt „Nives“ und sie ist genauso hübsch wie der Name. © Panthermedia / IMAGO

17. Ophelia

„Ophelia“ gehört in Bücher, Songs und Filme. © Panthermedia / IMAGO

18. Tilda

Vielleicht mal „Tilda“ statt „Matilda“? © Panthermedia / IMAGO

19. Yamila

„Yamila“ klingt auch einfach super anmutig. © Panthermedia / IMAGO

20. Yuma

Findest du auch, dass „Yuma“ ein schöner Vorname ist? © Panthermedia / IMAGO

