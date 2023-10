Klarer Sieger: „Goofy“ ist Jugendwort des Jahres 2023

Von: Sandra Sporer

Jedes Jahr wird über das Jugendwort des Jahres abgestimmt. Beim diesjährigen Gewinner kommt vielen wohl der gleichnamige Cartoon-Charakter in den Sinn.

München – „Lost“, „Cringe“ und „Smash“ – das waren die Jugendworte der vergangenen Jahre. Nun steht auch das Jugendwort des Jahres 2023 fest. Im Voting des Langenscheidt-Verlags belegte „Goofy“ letztendlich Platz eins.

„Goofy“ wird Jugendwort des Jahres – Verlag verzeichnet bisher höchste Wahlbeteiligung

Insgesamt 39 Prozent der Stimmen konnte „Goofy“ für sich gewinnen. Das Ergebnis wurde am Sonntag live auf der Frankfurter Buchmesse verkündet. Die Beteiligung an der diesjährigen Abstimmung war dem Verlag zufolge dabei so hoch wie noch nie. Sie lag im hohen sechsstelligen Bereich.

Diese zehn Wörter standen zur Auswahl:

Auf Lock

Darf er so

Digga(h)

goofy

Kerl*in

NPC

Rizz

Side eye

Slay

Yolo

Der Begriff „goofy“ stammt aus dem Englischen und beschreibt eine komische oder tolpatschige Person oder ein komisches Verhalten. Das ist leicht zu merken, denn der gleichnamige Disney-Cartoon-Charakter ist so ziemlich der Inbegriff dessen, was mit diesem Wort gemeint ist.

Auf dem zweiten Platz landete der Begriff „Side eye“. Platz 3 sicherte sich „NPC“. Dass diese drei Begriffe die Favoriten für das Jugendwort 2023 sind, war schon seit September bekannt.

Manche Jugendwörter gehen in den allgemeinen Sprachgebrauch über

Manchmal schaffen es Jugendwörter, mehr als nur ein Trend zu sein. Einige von ihnen kommen nach einiger Zeit wieder, so wie beispielsweise in diesem Jahr das Wort „Yolo“. Das war vor einigen Jahren schon mal sehr beliebt. Andere Wörter, wie zum Beispiel „cringe“ schaffen sogar den Sprung von der Jugendsprache in den allgemeinen Sprachgebrauch. Spätestens dann ist es gut, wenn man weiß, was genau damit gemeint ist.

Dass „cringe“ diesen Sprung geschafft hat, kommt nicht von ungefähr, meint Petra Schulz, Professorin für Deutsch als Zweitsprache an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie sagt: „Der Begriff ‚Cringe‘ hat sich durchgesetzt, weil er eine lexikalische Lücke gefüllt hat“. (sp)