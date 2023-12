24-Jähriger soll seine Schwester getötet haben

Der Tatort in Bremen ist mit Flatterband der Polizei abgesperrt. © ---/Nord-West-Media TV /dpa

Die Polizei ermittelt im Fall eines Tötungsdelikts in Bremen. Dabei soll ein 24-Jähriger seine Schwester getötet haben.

Bremen - Ein 24-Jähriger soll in Bremen seine ein Jahr jüngere Schwester getötet haben. Der junge Mann sei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts.

Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagabend hatten sich dem Sprecher zufolge weitere Familienangehörige der Geschwister in der Wohnung aufgehalten. Die Befragung der Angehörigen laufe noch. Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Am Sonntagmorgen waren noch Beamte von der Spurensicherung im Einsatz am Tatort. dpa