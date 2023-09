29 Enttäuschungen, die du als 90er-Kind immer noch nicht verarbeitet hast

Von: Nadja Goldhammer

29 Jahre = 29 Enttäuschungen.

Mein Herz blutet immer noch, wenn ich an ein verletztes Pikachu denke. Ich habe aber zumindest herausgefunden, dass es nicht nur mir sondern auch meinen Kolleginnen so geht. Immerhin war diese Szene mit Ash in „Pokémon“ einfach verdammt emotional. Um uns nach dem neu durchlebten Schock gegenseitig zu therapieren, haben wir gemeinsam darüber gesprochen, welche unsere größten 90er-Kinder-Dramen waren. Hier also ein paar nie überwundene Enttäuschungen, die du sicher auch erlebt hast.



Warnung: Das wird wehtun!

1. Ich konnte nie Pokémon-Trainerin werden.

2. Ich habe nie ein Brief von Hogwarts bekommen.

3. Bauchfrei sah nie so gut aus wie bei Britney Spears ...

4. Britney und Justin Timberlake haben sich getrennt.

5. Der (Fast-)Tod meines Hundes bei Nintendogs.

6. Schloss Einstein musste umziehen.

7. Ginger Spice hat die Spice Girls verlassen.

8. Ich habe es nie als Teilnehmerin in den Tigerentenclub oder Tabaluga TV geschafft.

9. Ich habe keinen einzigen Verbrecher in Pfefferkörner-Manier geschnappt.

10. Meine Sims sind aus Versehen gestorben.

11. Meine Freundin hat mir niemals das Kreppeisen für die Haare zurückgebracht, nachdem ich es ihr ausgeliehen hatte.

12. Meine Mama wollte mir nie Lunchable für die Schule kaufen.

13. Diese eine CD, die so zerkratzt war, dass sie nicht mehr abgespielt werden konnte.

14. ICH HABE AUS VERSEHEN WAS WICHTIGES AUF NER VHS-KASETTE ÜBERSPIELT.

15. Das Nintendo-Spiel ist auch nach tausend Mal pusten nicht mehr unter die Lebenden zurückgekehrt. 💔

16. Ich hatte ein Fünf-Freunde-Computerspiel, bei dem ich an einer Stelle nicht weitergekommen bin. Also habe ich sogar die Hotline auf der Rückseite angerufen (IMAGINE THE HORROR, als Kind jemanden anrufen!!!) und irgendwie hat es auch nichts geholfen und ich konnte das Spiel nie zu Ende spielen.

17. Jedes Mal, wenn meine Eltern „Die Dinos“ umgeschaltet haben.

18. Ich musste akzeptieren, dass ich niemals wirklich mit meinem Crush übers Traumtelefon sprechen werde.

19. Meine Knöchel werden den Schmerz von Cityrollern nie überwinden.

20. Ich weiß bis heute nicht, was meine Mama mit meinem Sticker-Sammelalbum gemacht hat und ich befürchte das Schlimmste ...

21. UND WO IST MEIN SCOUT BRUSTBEUTEL????

22. R.I.P Kinderzigaretten aus Schokolade oder Spielzigaretten mit Mehl drin zum rauspusten.

23. Die blaue Seite von Radiergummis konnte nie Kugelschreiber wegradieren.

24. Ich musste sehen, wie Pikachu verletzt war und traurig am Boden lag.

25. Ich war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und hab mich nicht getraut hinzugehen, weil ich so Angst davor hatte, dass man am Ende Flaschendrehen spielt und jemanden küssen muss.

26. Ich war dermaßen von meinen Friseur-Skills überzeugt, meine Barbie sah aber nach einem DIY-Kurzhaarschnitt immer beschissener aus.

27. Topfhaarschnitt durch ein Familienmitglied.

28. Ich durfte nie diese coolen Schuhe haben, die beim Laufen blinken.

29. Oder schlimmer: Ich wollte Sketcher, Mama kam mit Geox.

