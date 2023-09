5 Gründe, warum Innsbruck definitiv besser ist als Bregenz

Von: Julian Mayr

Das Westderby der Hauptstädte verspricht ein spannender Zweikampf zu werden. Innsbruck siegt am Ende aber nicht nur dank Goldenem Dachl ganz eindeutig.

Österreich hat viele schöne Städte zu bieten. Und die Hauptstädte der beiden westlichsten Bundesländer Tirol und Vorarlberg gehören sicher mit zu den schönsten. Während Innsbruck im Zentrum Tirols und dem Herzen der Alpen liegt, kann Bregenz mit seinem Zugang zum Bodensee im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Schweiz punkten.

In beiden Städten sprechen die Menschen einen sehr schwer verständlichen Dialekt, wie du an diesen 15 Vorarlberger Schimpfwörtern erkennen kannst. Das Duell der beiden Städte entscheidet sich aber nicht beim Thema Sprache. Es sind vielmehr andere Gründe, die für einen Sieg Innsbrucks sprechen.

1. Innsbrucker Berg-Pracht gewinnt

Wenn es um Berge geht, ist Innsbruck ganz vorne mit dabei. Mit den majestätischen Gipfeln der Nordkette, die direkt über der Stadt aufragen, kann Innsbruck ein atemberaubendes Alpenpanorama vorzeigen, das Bregenz einfach nicht bieten kann. In der Hauptstadt Vorarlbergs hast du zwar einen schönen Blick auf den Bodensee, doch du siehst die Berge nur am Horizont.

Das malerische Innsbruck mit der Nordkette im Rücken ist dem ebenso schönen Bregenz einen Sprung voraus. © Imagebroker/Chromorange/Imago

2. Hauptstadt des Wintersports

Vorarlberg und Tirol sind beides traumhafte Ziele für Wintersportler:innen. Aber wenn du den Reiz der Hauptstädte vergleichst, kann Bregenz nicht mithalten. Innsbruck hat zweimal die Olympischen Winterspiele ausgerichtet und die umliegenden Skigebiete sind ein Mekka für Skifahrer und Snowboarder aus der ganzen Welt.

3. Goldenes Dachl gewinnt gegen schmalstes Haus

Das Goldene Dachl ist neben der Bergiselschanze das Innsbrucker Wahrzeichen schlechthin. Auch wenn es sehr überschaubar ausfällt, ist ein vergoldetes Dach im historischen Stadtzentrum immer ein absoluter Blickfang. In Bregenz kannst du hingegen das schmalste Haus Europas begutachten, wenn du es aufgrund der geringen Größe nicht übersiehst. Mit dem Goldenen Dachl kann es jedenfalls nicht mithalten.

4. Tiroler Studentenszene schlägt Bregenzer Flaute

Mit der Universität Innsbruck und anderen Bildungseinrichtungen ist die Tiroler Landeshauptstadt ein Anziehungspunkt für junge Menschen aus der ganzen Welt. Das bedeutet, dass Innsbruck immer voller Leben und Energie ist, mit zahlreichen Bars, Clubs und kulturellen Veranstaltungen. Zwar hat auch Bregenz ein buntes Nachtleben zu bieten, kann aber mit dem studentischen Flair von Innsbruck nicht mithalten.

5. Innsbrucker Kulinarik ist besser als die Bregenzer Küche

Tirol ist bekannt für seine köstliche Küche, und Innsbruck ist der kulinarische Hotspot der Region. Hier kannst du dich in urigen Gasthäusern von deftiger Tiroler Kost verwöhnen lassen oder in gehobenen Restaurants exquisite Kreationen genießen. In Bregenz gibt es auch hervorragende Restaurants, aber mit typischen Tiroler Speisen wie Speckknödeln oder Schlutzkrapfen kann Bregenz auch mit diesen 9 Vorarlberger Schmankerl nicht mithalten.

Bregenz ist trotz dieser Niederlage eine ernstzunehmende Gegnerin. Das hat auch Wien zu spüren bekommen. Das Duell gegen die Bundeshauptstadt gewinnt Bregenz sogar deutlich.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.