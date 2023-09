5 Gründe, warum Linz einfach viel besser ist als Bregenz

Städtevergleich

Groß gegen Klein, Stahlstadt gegen Hafenstadt. Selbst der schöne Bodensee kann nicht verhindern, dass sich Linz im Duell mit Bregenz klar durchsetzt.

Österreichs Landeshauptstädte haben zweifelsohne einiges zu bieten. Während zwar Wien oft im Rampenlicht steht, müssen sich andere Städte wie Linz oder Bregenz keinesfalls verstecken. Linz setzt sich aufgrund dieser 5 Gründe sogar gegen die Bundeshauptstadt durch. Die Hauptorte von Oberösterreich und Vorarlberg sind kulturell und wirtschaftlich wichtige Zentren, Linz an der Donau liegend und Bregenz an den Ufern des Bodensees. Werden die zwei Städte verglichen, zeichnet sich allein deshalb schon ein knappes Rennen ab. Am Ende aber setzt sich Linz klar durch. Warum? Das sind fünf Gründe.

1. Kulinarische Genüsse

Die Linzer Küche hat wahre Gaumenschmäuse zu bieten. Von herzhaften Gerichten wie Bratl und Surschnitzel, bis hin zur ältesten Torte der Welt, der Linzer Torte. Die Stadt ist schlicht ein Paradies für Feinschmecker. Bregenz mag zwar seine eigenen kulinarischen Highlights haben, wie diese neun Schmankerl aus Vorarlberg beweisen, aber Linz bietet eine breitere Palette an regionalen Köstlichkeiten.

2. Wirtschaftsstandort schlechthin

Linz ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Österreich. Die oberösterreichische Landeshauptstadt beherbergt zahlreiche große Unternehmen und hat sich zu einem bedeutenden Industrie- und Technologiezentrum entwickelt. Dies schafft Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stabilität, was Linz zu einer attraktiven Wahl für Berufstätige macht. Bregenz mag, eingebettet in das Vierländereck am Bodensee, zwar auch eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielen, aber Linz ist einfach eine Nummer größer.

3. Renommierte Bildungseinrichtungen

Linz beherbergt einige der renommiertesten Bildungseinrichtungen Österreichs, darunter die Johannes Kepler Universität Linz, die Anton Bruckner Privatuniversität und die Kunstuniversität. Diese Hochschulen bieten eine breite Palette von Studiengängen und ziehen talentierte Studierende aus der ganzen Welt an. Bregenz hat zwar ein eigenes Zentrum für Fernstudien, kann mit seinem universitären Angebot jedoch nicht mit Linz mithalten.

4. Linz, eine Stadt der Kultur

Linz hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Zentrum für Kunst und Kreativität entwickelt. Das Lentos Kunstmuseum und das Brucknerhaus ziehen Kunstliebhaber von nah und fern an. Das Ars Electronica Festival bringt jedes Jahr zudem ganze Heerscharen an Künstlern, Wissenschaftlern und Technikbegeisterten in die Landeshauptstadt Oberösterreichs. Bregenz kann zwar mit den berühmten Bregenzer Festspielen Akzente setzen, insgesamt aber nicht mit dem kulturellen und kreativen Linzer Angebot mithalten.

5. Verkehrsanbindung

Die Lage von Linz im Zentrum von Österreich macht es zu einem Verkehrsknotenpunkt mit hervorragenden Verbindungen zu anderen Städten wie Wien, Salzburg oder auch München. Der Linzer Hauptbahnhof ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, und der Flughafen Linz bietet internationale Flugverbindungen. Bregenz hingegen liegt etwas abgelegen im äußersten Westen Österreichs am Bodensee und hat bei weitem nicht die gleiche Verkehrsanbindung wie Linz.

