5 Gründe, warum Linz besser ist als Klagenfurt

Von: Julian Mayr

Linz gegen Klagenfurt heißt auch Mariendom gegen Lindwurm und Donau gegen Wörthersee. Doch die Entscheidung im Städteduell bringen ganz andere Dinge.

Österreich hat unzählige schöne Ortschaften. Doch neben der Hauptstadt Wien oder Bergorten in Tirol und Salzburg fristen die Hauptstädte von Oberösterreich und Kärnten oft ein unscheinbares Dasein. Dabei haben sowohl Linz als auch Klagenfurt beide viel zu bieten, vor allem sprachlich und kulinarisch, wie die Kasnudel und andere Kärntner Schmankerl beweisen.

Doch welche der beiden Hauptstädte würde sich in einem Städtevergleich durchsetzen? Linz, das nicht nur den schönen Mariendom zu bieten hat, oder Klagenfurt mit dem bekannten Lindwurm? Mit viel Augenzwinkern lautet der Sieger des humorvollen Duells am Ende eindeutig Linz. Das sind die Gründe:

Linz, die Hauptstadt Oberösterreichs, hat im Duell mit Klagenfurt und ihrem Lindwurm die Nase vorn. © YAY Images/Zechal/Panthermedia/Imago

1. Linzer Torte schlägt Kärntner Reindling

Linz ist die unbestrittene Heimat der weltberühmten Linzer Torte, eines der ältesten Tortenrezepte der Welt. Dieser köstliche Kuchen mit einer Füllung aus Ribiselmarmelade (Johannisbeermarmelade) und einem Mürbteigboden ist ein wahrer Gaumenschmaus. Klagenfurt mag den Reindling haben, aber die Linzer Torte erobert die Herzen von Naschkatzen weltweit. Wer könnte da widerstehen?

2. Donau beeindruckender als Wörthersee

Linz liegt an der majestätischen Donau, die sich ideal für entspannte Spaziergänge und gemütliche Schiffsfahrten eignet. Klagenfurt hingegen hat den Wörthersee, ein schönes Gewässer, das im Sommer zum Baden einlädt. Jedenfalls gewinnt ein Fluss, der sich über mehrere Länder erstreckt, das Duell gegen einen See, der lediglich auf Kärnten begrenzt ist, eindeutig.

3. Pöstlingberg überragt alles

Linz hat den beliebten Pöstlingberg, einen Aussichtspunkt mit einer beeindruckenden Wallfahrtskirche und einer nostalgischen Bergbahn, der Pöstlingbergbahn. Hier oben hast du einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. In der Nähe von Klagenfurt gibt es zwar auch einige Aussichtspunkte, wie etwa den Pyramidenkogel, aber keine Bergbahn, die dich wie in Linz mühelos auf einen Berggipfel befördert.

4. Ars Electronica Center ermöglicht Blick in die Zukunft

In Linz gibt es das beeindruckende Ars Electronica Center, ein futuristisches Museum, das die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kunst, Technologie und Gesellschaft präsentiert. Klagenfurt kann da nicht mithalten. In Linz kannst du eine Zeitreise in die Zukunft machen, während Klagenfurt in der Zeit stehen geblieben ist und vielleicht noch auf die Zeitmaschine wartet.

5. LASK besiegt die Austria

Sportlich machen beide Städte einiges her. Neben erfolgreichen Eishockeyteams wie Black Wings Linz oder Klagenfurter AC spielen auch die Fußballvereine der Städte in der höchsten heimischen Liga. Aus Linz spielen mit Blau-Weiß Linz und dem LASK in der Saison 2023/24 sogar zwei Vereine in der Bundesliga. LASK spielt sogar ganz oben in der Tabelle mit. Da kann Klagenfurt mit der Austria nicht mithalten.

Klagenfurt hat im Zweikampf mit der oberösterreichischen Hauptstadt zwar keine Chance. Dafür kann sich die Hauptstadt Kärntens gegen die Bundeshauptstadt durchsetzen. Und dass Klagenfurt klar vor Wien landet, hat ebenfalls fünf gute Gründe.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.