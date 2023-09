5 Gründe, warum Vorarlberg besser ist als das Burgenland

Von: Julian Mayr

Ost gegen West: Dass Vorarlberg das Duell zwischen den entlegensten Bundesländern Österreichs für sich entscheidet, liegt nicht nur am unverständlichen Dialekt.

Die Entscheidung zwischen Burgenland und Vorarlberg ist wahrlich kein Duell der Riesen. Dafür aber ein Vergleich zwischen Österreichs östlichstem und westlichstem Bundesland. Das Burgenland und Vorarlberg bieten eine beeindruckende Kombination aus natürlicher Schönheit, kultureller Vielfalt, hoher Lebensqualität und kulinarischen Genüssen. Die Küche des Ländle zeichnet sich etwa durch diese neun Vorarlberger Schmankerl aus. Aber auch der Osten sich keinesfalls verstecken, wie diese acht Schmankerl aus dem Burgenland beweisen. Am Ende sprechen aber ohnehin ganz andere Punkte für den Sieg Vorarlbergs – wenn du mit einer ordentlichen Portion Augenzwinkern hinschaust

1. Berge schlagen Weinhügel

Während das Burgenland für seine Weingüter und den edlen Wein berühmt ist, trumpft Vorarlberg mit atemberaubenden Berglandschaften auf. Hier kannst du nicht nur wandern und die Natur genießen, sondern auch Ski fahren und in den Bergen so richtig die Seele baumeln lassen. Im Burgenland hingegen ist der höchste „Berg“ eher ein Hügel – du musst schon eine Lupe nehmen, um den Unterschied zum Flachland zu erkennen.

2. Bodensee statt Neusiedler See

Vorarlberg und das Burgenland beherbergen die zwei imposantesten Seen des Landes. Im Westen teilt sich das Ländle mit Deutschland und der Schweiz mit dem Bodensee einen der größten Seen Mitteleuropas, im Osten hingegen kann das kleine Burgenland mit dem beachtlichen Neusiedler See aufhorchen lassen. Doch der Bodensee ist am Ende einfach viel größer und tiefer, als der von Austrocknung bedrohte Steppensee. Ein klarer Sieg.

Burgenländische Flachebene oder Vorarlberger Bergpanorama? © Westend61/Imago

3. Duell der Dialekte

In Vorarlberg wird ein Dialekt gesprochen, den außerhalb des Ländle kaum jemand versteht. Das kann in manchen Situationen zwar zu Verständigungsproblemen führen, ist jedoch meist ein Vorteil, um in Wien, Tirol und Co. unbemerkt über alles und jeden sudern zu können. Auch im Burgenland kann die Dialektsprache schon mal klingen wie ein Mix aus ungarischem Gulasch und Wiener Schnitzel. Doch sie ist wesentlich leichter verständlich und deshalb nachteilig für deinen nächsten Trash-Talk.

4. Innovation schlägt Zeitlosigkeit

Vorarlberg ist bekannt für seine Innovationskraft und seine modernen Industrien. Im Burgenland hingegen fühlt es sich manchmal so an, als ob die Zeit stillsteht, während du inmitten der idyllischen Weingärten wanderst. Das bedeutet nicht, dass die Traditionen im Burgenland nicht wertvoll sind – sie sind einfach zeitlos. Doch die schöpferische Kraft der Vorarlberger behält hier die Oberhand.

5. Bregenzer Hochkultur statt Pannonischer Rockmusik

Vorarlberg bietet mit seinem schönen Panorama gewiss eine tolle Kulisse für Wanderungen, die sich auch für kulturelle Veranstaltungen perfekt eignet. Die Vorarlberger sind nicht nur stolz auf ihre traditionelle Volksmusik, sondern erfreuen sich auch an den feinen Tönen der klassischen Musik. Etwa im Rahmen der Bregenzer Festspiele, die jedes Jahr Tausende von Besuchern aus der ganzen Welt anlocken. Das Burgenland kann mit dem lauten Rockmusik-Festival Nova Rock da nicht mithalten.

Dem westlichsten Bundesland ist das Burgenland also nicht gewachsen. Doch gegen das ebenfalls im Westen gelegene Tirol kann sich das Burgenland klar durchsetzen. Das sind die fünf Gründe für den burgenländischen Sieg über das heilige Land.

