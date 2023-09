5 Gründe, warum Wien einfach viel besser ist als Innsbruck

Städtevergleich

Ost-West-Duell zwischen der Bundeshauptstadt und der Hauptstadt des heiligen Landes Tirol: Wien gewinnt am Ende nicht nur dank Schloss Schönbrunn.

Österreich hat einige wunderbare Städte zu bieten. Zweifelsohne gehören die Hauptstadt Wien und die Landeshauptstadt von Tirol, Innsbruck, zu den eindrucksvollsten Orten. Während Innsbruck vor allem mit seiner Berglandschaft und Kulinarik zu beeindrucken weiß, wie diese 10 Tiroler Schmankerl unter Beweis stellen, punktet Wien insbesondere mit seiner Mundart. Diese 15 Wiener Dialekt-Wörter etwa brauchst du unbedingt in deinem Leben. Doch am Ende kann es nur einen Sieger zwischen den beiden Städten geben und der heißt Wien.

1. Wiener Schnitzel vs. Tiroler Gröstl

In Wien kannst du das legendäre Wiener Schnitzel genießen, dünn geschnittenes und paniertes Kalbfleisch, das knusprig goldbraun gebacken wird. In Innsbruck hingegen feiern die Tiroler das Tiroler Gröstl, eine deftige Pfanne mit Bratkartoffeln, Fleisch und Zwiebeln. Aber mal ehrlich, wer möchte schon auf ein knuspriges Schnitzel verzichten? Wenn es um kulinarischen Genuss geht, steht Wien ganz klar an erster Stelle.

2. Wiener Walzer statt Volksmusik

Wien ist die Heimat der klassischen Musik und des berühmten Wiener Walzers. Hier haben Komponisten wie Mozart, Beethoven und Strauss ihre Meisterwerke geschaffen. In Innsbruck hingegen hören sie eher kernige Volksmusik. Beides hat seinen Anhänger, aber wenn du dich in eleganter Gesellschaft wiegen möchtest, ist Wien der richtige Ort für dich.

3. Wiener Kaffeehaus schlägt Tiroler Hütte

In Wien gibt es die berühmten Kaffeehäuser, in denen du dich in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Melange oder einem Stück Sachertorte entspannen kannst. Hingegen von Innsbruck aus findest du zahlreiche urige Tiroler Hütten, die nach einer anstrengenden Bergwanderung zum Einkehren einladen. Aber mal ehrlich, wer kann schon der Versuchung eines köstlichen Kaffees und eines cremigen Stücks Torte widerstehen, ganz ohne Anstrengung?

4. Schloss Schönbrunn gewinnt gegen Goldenes Dachl

In Wien kannst du das prächtige Schloss Schönbrunn mit seinen traumhaften Gärten besichtigen, ein Meisterwerk der Barockarchitektur. In Innsbruck gibt es das berühmte Goldene Dachl, ein historisches Wahrzeichen. Beides ist beeindruckend, aber wenn es um die Größe und Pracht geht, hat Schloss Schönbrunn definitiv die Nase vorn.

5. Wiener Schmäh statt Tiroler Herzlichkeit

Zu guter Letzt müssen wir über den berühmten „Wiener Schmäh“ sprechen, jene einzigartige Art, sich in Wien humorvoll und scharfzüngig auszudrücken. In Innsbruck hingegen wirst du von der herzlichen Tiroler Gastfreundschaft in Empfang genommen. Doch wer kann schon dem Charme eines Wiener Witzes widerstehen?

Mit viel Augenzwinkern zieht Tirols Landeshauptstadt hier den Kürzeren. Doch sowohl Wien, das etwa diese acht kuriosen Fakten auf Lager hat, als auch Tirol mit diesen skurrilen FunFacts, müssen sich vor den anderen Bundesländern und Städten Österreichs verstecken.

