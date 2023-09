5 gute Gründe, warum Kärnten viel besser ist als Tirol

Ländervergleich

Westen gegen Süden, Innsbruck gegen Klagenfurt: Das Duell der Urlaubsparadiese und Naturjuwele hat einen klaren Sieger.

Müssten Österreichs bezauberndste Bundesländer gekürt werden, Tirol und Kärnten wären wohl in der näheren Auswahl. Nicht nur die atemberaubende Natur mit ihren Berggipfeln und Badeseen, sondern auch die Menschen und ihre Sprache machen Tirol und Kärnten zu etwas Besonderem. Das zeigen etwa diese 13 Kärntner Ausdrücke, die du beim besten Willen nicht verstehst, oder auch diese 14 Dialektwörter, die nur echte Tirol-Profis verstehen. Doch wer hat im Duell der beiden Bundesländer die Nase vorn? Es ist ein knappes Rennen, das Kärnten dennoch klar für sich entscheidet. Und daran liegt es.

1. Kärntner Seen schlagen Tiroler Berge

Die Berge Tirols sind zweifellos atemberaubend. Doch während Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel einige Schweißtropfen vergießen, kannst du dich in Kärnten am Ufer eines der vielen Seen sonnen, ganz ohne Anstrengung. Und dafür mit einem mindestens genauso schönen Ausblick und einer kühlen Erfrischung, sollten die Temperaturen im sonnigen Kärnten zu heiß werden.

2. Duell der Dialekte: Kärntner Charme vs. Tiroler Härte

Der Kärntner Dialekt hat einen gewissen Charme, der die Herzen vieler erobert. Mit seinen sanften Vokalen und melodischen Akzenten könnte leicht behauptet werden, dass Kärntner Gespräche wie Musik in den Ohren klingen. Im Gegensatz dazu kann der Tiroler Dialekt manchmal etwas rau und „bergig“ klingen. In Kärnten könntest du also behaupten, dass sogar Alltagskonversationen wie Liebeserklärungen klingen.

3. Südliche Gastfreundschaft statt alpiner Reserviertheit

Die Kärntner sind bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft. Hier fühlst du dich sofort willkommen und wie zu Hause, egal woher du kommst. Zwar sind die Menschen in Tirol ebenfalls gute Gastgeber, allerdings sind sie zu Beginn meist etwas reservierter und brauchen etwas länger, um sich Gästen zu öffnen. In Kärnten könntest du behaupten, dass die Gastfreundschaft so warm ist wie das milde Wetter im Süden Österreichs.

4. Küchenschlacht: Kärntner Kasnudel schlägt Tiroler Knödel

Beide Bundesländer haben ohne Zweifel eine ausgesprochen gute und reichhaltige Küche zu bieten. Hier gibt es für jeden Gaumen etwas, gleich ob vegetarisch oder fleischhaltig. Während in Tirol Speck- oder Kasknödel absolute Klassiker sind, kann Kärnten mit seinen Kärntner Nudel in all seinen Variationen und Geschmacksrichtungen auftrumpfen. Geschmäcker sind verschieden, aber die Kasnudel gewinnt dieses knappe kulinarische Rennen am Ende doch.

5. Kärntner Gelassenheit vs. Tiroler Ehrgeiz

Die Kärntner sind bekannt für ihre entspannte Lebensweise. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen, und die Menschen wissen, wie sie das Leben in vollen Zügen an den Ufern ihrer schönen Seen genießen. In Tirol dagegen sind die Menschen oft so ehrgeizig und aktiv, dass sie kaum Zeit haben, einmal zur Ruhe zu kommen. Die süße Gelassenheit des Südens schlägt den stressigen Ehrgeiz der fleißigen Tiroler.

