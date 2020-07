583 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Eine Helferin steckt einen Tupfer mit dem Rachenabstrich eines Patienten in ein Röhrchen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

R-Wert bei 1,25

Berlin (dpa) - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 583 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 200 843 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Freitagmorgen meldete (Datenstand 17.7., 0.00 Uhr).