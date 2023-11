27 Dinge, die bei „7 vs. Wild“ anders wären, würde die Staffel in Deutschland spielen

Von: Nadja Rödig

Drucken Teilen

Für das Zerschneiden von Plastikflaschen gibt es Punkteabzug!

Es ist Freitag und das heißt, wir kriegen wieder eine neue Folge „7 vs. Wild“! (Auf Amazon Freevee.) Keine Sorge, falls du auf den YouTube-Start am 29. November wartest: Ich bin nicht hier, um dich zu spoilern. Ich will mir eigentlich nur die Zeit bis zur Auflösung des aktuellen Cliffhangers vertreiben und mach mir halt so meine Gedanken ...



7 Teams, mit nur dem Nötigsten in eine 1 Liter-Wasserflasche gestopft, verbringen 14 Tage in der kanadischen Wildnis. Simpel, aber genial. Die Anreise nach Kanada ist natürlich nicht ohne, aber was willst du machen? Man kann ja schlecht in Deutschland bleiben, oder?

Oder doch? Wie wäre es mit einer „7 vs. Deutsche Wild“-Staffel? In der Kandidat:innen aus aller Welt extra nach Deutschland reisen, um sich unserer Wildnis zu stellen! Hardcore? Mein ich auch und so würde das Ganze vermutlich aussehen:

1. Natürlich gibt's erstmal eine Einführung von Einheimischen, die erklären, welche Pilze sich für Schwammerlsuppe eignen und ab wann Nachtruhe herrscht.

2. Die Spannung steigt! Man besteigt Schlauchboote, an denen hinten dran Bierkästen im Rettungsring mitschwimmen. Die Crew hat im Anschluss Feierabend.

3. „Die Aussetzung“ erfolgt nackt an einem FKK-Strand.

4. Alle rennen knallrot über den Strand. FKK-Veteran:innen wie Sepp und Brigitte schenken den Teilnehmenden kaum Beachtung.

5. Die Klamotten für die nächsten Tage warten schon fein säuberlich gefaltet in der nächsten Umkleidekabine. Die Namen wurden in die Unterwäsche eingenäht.

6. Ein Kandidat kommt aus seiner Kabine. Er will am Strand seine ersten Eindrücke aufnehmen, wird aber von Sepp verscheucht, weil er vollständig angezogen ist.

7. Die Kandidat:innen finden gute Plätze für den Shelterbau auf dem nahgelegenen Zeltplatz. Ihre Ausrüstung liegt dort schon bereit, man musste die Plätze vorab reservieren.

8. Es ist keine Saison, eine erste Erkundungstour zeigt: keine Schlange vor den Klos! Beim Anblick der Duschen wünschen sich die ersten aber, sie hätten sich Badelatschen in die Flasche gestopft.

9. Die einzigen Spuren bisher: „Losung“ vom besoffenen Trauzeugen eines Junggesellenabschieds und Zehennägel von Platz-Nachbar Frank, der die sich gerne abends bei nem Bierchen vor seinem Wohnwagen abknipst.

10. Für Trinkwasser wird sich aufs benachbarte Grundstück geschlichen, um den Gartenschlauch anzuzapfen. Mindestens ein Team hat einen Brita-Wasserfilter dabei, gegen den Kalk.

11. Die besonders Mutigen probieren sich an einem dekorativen Brunnen, auf dem klar und deutlich steht „KEIN TRINKWASSER“!

12. Bei dem unausweichlich folgenden Durchfall wird das sorgfältig in die Flasche gefaltete 3-lagige Hakle-Klopapier rausgeholt. Ein Tipp vom deutschen Coach.

13. Weil man nicht viel Equipment dabei hat, geht ein Team erstmal über den Platz looten. Die Ausbeute ist ernüchternd: eine zerdrückte Packung Kippen, eine Badelatsche mit Schmetterlingsmotiv in Größe 36 und eine leere Flasche Volvic.

14. Der Raucher im Team schleckt vorsichtig an der Innenseite der Kippen-Packung. Sein Partner hoppelt auf der Badelatsche Richtung Dusche.

15. Die gefundene Plastikflasche sorgt natürlich für Freude. Nicht weil man einen zusätzlichen Behälter hat, sondern wegen der 25 Cent Pfand!

16. Kandidat:innen, die so verrückt sind, Flaschen aufzuschneiden, werden von der Community in den Kommentaren lautstark ausgebuht.

17. Es geht an den Shelterbau! Der kann leider nicht wie geplant stattfinden, weil vorab keine Baugenehmigung eingeholt wurde. Stattdessen bekommt jedes Team ein 2-Mann-Zelt.

18. Der Aufbau sorgt für Spannungen. Ein Team ist kurz davor sich gegenseitig mit den Teleskopstangen zu erdolchen, weil die Scheißdinger nicht durch die Dreckslöcher gehen!!!

19. Nachdem auch das letzte Team zur beiliegenden Anleitung gegriffen hat, beruhigt sich die Situation.

20. Immerhin! Bei dem ganzen Gerangel findet ein Team einen alten Schöfferhofer Weizen-Kronkorken. Nachbar Frank erklärt, dass es davon schön im Bauchnabel kribbelt.

21. Die Kandidat:innen sind sehr verwirrt und auch ein bisschen verstört. Man steckt den Deckel aber als Souvenir ein. Der wird später an die Zuschauenden verlost.

22. Die ersten Bäuche fangen an zu knurren. Pilze gibt‘s leider keine, aber im benachbarten Garten wird zum Glück nicht nur ein Wasserschlauch, sondern auch Obstbäume gespottet!

23. Natürlich halten sich alle an das inoffizielle Landesgesetz und klauen nur von Ästen, die ÜBER die Grundstücksgrenze hinausragen.

24. Auf dem Rückweg kommt es zur Begegnung mit dem ersten Wildtier! Die Katze, der Campingplatz-Eigentümerin hat nen scheiß Tag und versucht einer Kandidatin ins Gesicht zu springen.

25. Trotzdem schaffen es alle heil zu ihren Spots zurück und geben grünes Licht ans Orga-Team. Es gibt drei Kommunikationssignale: „Passt schon“ (grün). „Unzufrieden mit der Gesamtsituation“ (gelb). Und „SO!“ (rot).

26. Einige Teams fragen sich dennoch, ob sie hier wirklich 14 Tage bestehen können und ritzen apathisch einen ersten Strich in den Baum.

27. Es wird Nacht und ein Kandidat schreit aufgeregt durch den „Dschungel“. Es ist nach 22 Uhr. Ein Nachbar fühlt sich gestört. Die Polizei rückt an und beendet die Staffel frühzeitig.

Eine 2. Staffel „7 vs. Deutsche Wild“ wird es leider nie geben. Die Behörden spielen nicht mehr mit. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das wäre kein Verlust. Ich bleib dann lieber mal bei „7 vs. Wild“ und du wahrscheinlich auch.



Apropos wild:

Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.