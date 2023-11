7 vs Wild Staffel 3: „Behind the Scenes“-Folgen mit neuem Termin

Drucken Teilen

Die offizielle Instagram-Seite von „7 vs. Wild“ hat verkündet: Die „Behind The Scenes“-Folgen der dritten Staffel erhalten ab sofort einen neuen Ausstrahlungstermin.

Die Fans der beliebten Survival-Serie „7 vs Wild“ können sich auf eine aufregende Neuerung freuen: Die Behind-the-Scenes (BTS)-Folgen erhalten einen neuen Ausstrahlungstermin. Diese Veränderung verspricht, die Zuschauer noch tiefer in die faszinierende Welt des Survival-Abenteuers zu entführen. Die BTS-Folgen sind für die Fans von „7 vs Wild“ etwas ganz Besonderes. Sie bieten nicht nur zusätzliche Informationen und Einblicke in die Herausforderungen der Teilnehmer, sondern zeigen auch die immense Arbeit, die hinter den Kulissen stattfindet. NEXTG.tv hat alle Infos zum neuen Ausstrahlungstermin der „Behind the Scenes“-Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 auf YouTube veröffentlicht.

Die Ankündigung des neuen Termins für die BTS-Folgen hat bei den Fans bereits für große Begeisterung und Kritik gesorgt. Jede Folge wird mit Spannung erwartet und verspricht einzigartige Einblicke in die Produktion, die Planung und die Emotionen, die „7 vs Wild“ zu einem solch einzigartigen Erlebnis machen. Zuletzt kritisierte Fritz Meinecke den Drehort der dritten Staffel von 7 vs. Wild, wie NEXTG.tv berichtet.