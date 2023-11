7 vs. Wild Staffel 3: „Sascha und Knossi haben locker durchgezogen“

Von: Henning Rosenstengel

Ein neuer Clip von Sascha Huber, dem Teampartner von Knossi, sorgt für Spekulationen über das Durchhaltevermögen des Duos in der Wildnis Kanadas.

Das virale Video zeigt Sascha Huber mit zwei nebeneinander gestellte Aufnahmen von sich: links vor der Aussetzung in der Wildnis, rechts nach der Rückkehr. Die Unterschiede sind deutlich: Während er auf der linken Seite noch mit mehr Körpermasse zu sehen ist, präsentiert sich Huber auf der rechten Seite deutlich definierter. Fans kommentieren sofort: „14 Tage locker durchgezogen“ und „11kg verliert man nicht einfach so, die haben durchgezogen“. NEXTG.tv hat die Clips der Transformation von Sascha Huber im neusten Artikel veröffentlicht.

„7 vs. Wild“ katapultiert Abenteuerlustige in die unberührte Wildnis, wo sie mit minimaler Ausrüstung ums Überleben kämpfen. In Staffel 3 stellen sich mutige Teams den rauen Bedingungen Kanadas. Spannung und echtes Survival-Feeling sind garantiert, während Zuschauer weltweit mitfiebern, wer die Natur am besten meistert.