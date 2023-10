„7 vs. Wild“ Staffel 3: Premiere auf Amazon FreeVee und YouTube-Ausstrahlung

Von: Henning Rosenstengel

Die Rückkehr ins Unbekannte: ‚7 vs. Wild‘ Staffel 3 bringt neue Überraschungen und eine Premiere mit einem Nachteil für alle YouTube-Liebhaber.

„7 vs. Wild“, die Überlebensshow, die das Publikum in die entlegensten Ecken der Welt entführt, steht kurz vor der Rückkehr für ihre dritte Staffel. Mit neuen Regeländerungen, einer exklusiven Premiere auf Amazon FreeVee und aufregenden Teilnehmerprofilen auf Instagram, gibt es viel zu erwarten.

„7 vs. Wild“ Staffel 3: Alle Infos

Die Show taucht tief in das Herz des Überlebenskampfes ein, mit Teilnehmern, die gegen die Elemente antreten, um Herausforderungen zu meistern, die sowohl körperliche Ausdauer als auch strategisches Denken erfordern. Von der Beschaffung von Nahrung und Wasser in der Wildnis bis hin zum Aufbau von Unterschlupfen und dem Navigieren durch unbekanntes Terrain hat „7 vs. Wild“ die Zuschauer mit seiner authentischen Darstellung des menschlichen Überlebens und der Teamarbeit begeistert.

7 vs. Wild: Amazon lässt Kritik am Exklusiv-Start abblitzen – „Ohne Freevee keine 3. Staffel“ © 7 vs. Wild / Amazon Freevee (Montage)

Sendetermine und Premiere-Details: „7 vs. Wild“ Staffel 3 startet am 31. Oktober 2023

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ wird einige Änderungen in ihrem Ausstrahlungsplan sehen, wie NEXTG.tv berichtet. Die Serie wird ihre Kanada-Team-Edition am 31. Oktober 2023 auf Amazon FreeVee uraufführen, mit neuen Folgen, die jeden Dienstag und Freitag ausgestrahlt werden. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, da bisherige Staffeln zunächst auf YouTube veröffentlicht wurden.

Die allgemeine Staffel 3 wird am 29. November 2023 auf YouTube Premiere haben, wobei die genaue Anzahl der Folgen noch unbekannt ist. Hier sind die bisher bestätigten Sendetermine:

Erste Folge: ab dem 31. Oktober 2023 bei Amazon und ab dem 29. November auf YouTube

ab dem 31. Oktober 2023 bei Amazon und ab dem 29. November auf YouTube Zweite Folge: ab dem 3. November 2023 bei Amazon

ab dem 3. November 2023 bei Amazon Dritte Folge: ab dem 7. November 2023 bei Amazon

„7 vs. Wild“ Staffel 3: Exklusivität mit Amazon FreeVee

Diese Verschiebung in der Erstausstrahlung liegt daran, weil Amazon FreeVee sich als Hauptsponsor für die dritte Staffel angeboten hat. Laut Meinecke ist dieser Sponsorship-Deal der Hauptgrund, warum Fans eine dritte Staffel überhaupt noch zu sehen bekommen. Trotz der finanziellen Unterstützung betonte er, dass Amazon keinen Einfluss auf den Inhalt der Serie haben wird.

Für diejenigen, die es kaum erwarten können, wird „7 vs. Wild“ Staffel 3 zuerst auf Amazon FreeVee zu sehen sein, einem werbefinanzierten Streaming-Dienst, der für Zuschauer mit einem kostenlosen Amazon-Konto zugänglich ist. Es ist eine zusätzliche Option für Fans, die nicht bis zur YouTube-Premiere warten möchten.

Verfügbarkeit auf YouTube nicht wie die letzten beiden Staffeln

Obwohl die Staffel zuerst auf Amazon FreeVee läuft, wird „7 vs. Wild“ seine Präsenz auf YouTube nicht verlieren. Alle Folgen, Behind-the-Scenes-Material und Reactions werden weiterhin auf der Video-Plattform veröffentlicht, allerdings nach der Premiere auf Amazon. Dies stellt sicher, dass die Show für alle Fans, unabhängig von der Plattform ihrer Wahl, kostenlos bleibt.