Milliardär will 70-Stunden-Woche für junge Menschen

Von: Moritz Bletzinger

Eine 70-Stunden-Woche? Für die meisten jungen Menschen in Deutschland sicherlich unvorstellbar. © SeventyFour/Imago

Die Jugend soll härter arbeiten, fordert der Milliardär N. R. Narayana Murthy. Seine Forderung: Eine 70-Stunden-Woche. Die Deutschen sollen es vorgemacht haben.

Neu-Delhi – Indien will eine Weltwirtschaftsmacht werden. Und Milliardär N. R. Narayana Murthy weiß, wie: Junge Menschen sollen 70 Stunden pro Woche arbeiten.

70-Stunden-Woche: Milliardär N. R. Narayana Murthy fordert, dass junge Menschen härter arbeiten

Aktuell gibt es da aber ein Problem, sagt er: „Irgendwie hat unsere Jugend die Angewohnheit, nicht so wünschenswerte Gewohnheiten aus dem Westen zu übernehmen und dem Land damit nicht zu helfen“, kritisiert der Technologie-Mogul in einem Gespräch mit „3one4 Capital“. Indien benötige „sehr zielstrebige, äußerst disziplinierte und fleißige“ junge Menschen.

Der Bill Gates von Indien: Wer ist N. R. Narayana Murthy? Nagavaro Ramarao Narayan Murthy wurde am 20. August 1946 in der indischen Stadt Mysore geboren. 1981 gründete er das Unternehmen Infosys Technologies, ein mittlerweile weltweit tätiges IT-Unternehmen. Nach eigener Aussage der weltweit führende Anbieter von digitalen Beratungsdienstleistungen. 2014 ging Murthy in Rente, Infosys hatte ihn zum reichsten Mann des Landes gemacht. 2023 schätzt Forbes sein Vermögen auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Er wird auch der „Bill Gates von Indien“ genannt. Außerdem ist Murthy der Stiefvater des britischen Premierministers Rishi Sunak.

Was manche Selbstständige in Deutschland leisten, wenn es sein muss, soll in Indien zur Grundeinstellung werden. „Ich fordere, dass unserer jungen Leute sagen: Das ist mein Land. Ich will 70 Stunden pro Woche arbeiten“, erläutert Murthy. Firmen sollten sie dazu anregen. Denn laut dem 77-Jährigen erlebt Indien momentan erstmals global „einen gewissen Respekt“: „Dies ist die Zeit für uns, den Fortschritt zu konsolidieren und zu beschleunigen.“ Aktuell gehört Indien zu den am schnellsten expandierenden Volkswirtschaften weltweit und durchläuft eine Transformation in Bezug auf Arbeitsmethoden.

„Haben die Deutschen und die Japaner getan“: Tech-Tycoon behauptet, Deutschland hatte 70-Stunden-Woche

Doch wie kommt Murthy auf die Idee einer 70-Stunden-Woche? Das habe es bereits gegeben, sagt er: „Wissen Sie, genau das haben die Deutschen und Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg getan.“ Zudem wäre es nicht verkehrt, wenn Indien sich einiges von der chinesischen Arbeitspolitik abschauen würde. Passend, da der Wettbewerb mit China bereits begonnen hat.

Macht sich bei jungen Menschen in Indien gerade sicherlich nicht beliebt: Software-Milliardär N. R. Narayana Murthy. © Manjunath Kiran/AFP

Indien hat vor allem ein Problem, so der Milliardär: „Indiens Arbeitsproduktivität ist eine der niedrigsten auf der Welt.“

Schon 40-Stunden-Woche zu viel: Murthy-Vorschlag stößt in Indien auf Kritik

Murthys Vorstellung einer 70-Stunden-Woche wird jedoch wahrscheinlich nicht viele Anhänger finden. Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Mehrheit der indischen Arbeitnehmer unterbezahlt und überlastet fühlt, wie Times of India unter anderem berichtet. Und auch in Europa empfinden viele eine 40-Stunden-Woche als zu belastend.

Kritik kommt prompt aus den Medien. Die Behauptung, Deutschland und Japan seien nach dem Zweiten Weltkrieg durch die vielen Arbeitsstunden ihrer Bürger wohlhabend geworden, sei ein Mythos, so The Hindu. Indien könne wohlhabend werden, aber erst, wenn genügend Kapital vorhanden ist. Und N. R. Narayana Murthy kennt sich mit Fremdkapital aus, das Startkapital für Infosys (10.000 Rupien) erhielt er angeblich von seiner Frau. (moe)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.