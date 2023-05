A45-Talbrücke Rahmede im Sauerland gesprengt

Mehr zum Thema in Kürze. © ---/dpa-Infografik/dpa

Die Rahmede-Talbrücke an der A45 ist am Sonntagmittag in Lüdenscheid kontrolliert gesprengt worden.

Lüdenscheid - Die marode Rahmede-Talbrücke an der A45 in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntagmittag in Lüdenscheid kontrolliert gesprengt worden. Das 17.000 Tonnen schwere und bis zu 70 Meter hohe Bauwerk an der deutschlandweit wichtigen Autobahn stürzte herab auf ein gewaltiges Fallbett. dpa