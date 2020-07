Abbruch an Australiens Küste - Häuser drohen einzustürzen

Durch starke Brandung verursachte Küstenerosion an einem Strandabschnitt im Bundesstaat New South Wales. Foto: Darren Pateman/AAP/dpa

New South Wales

Canberra (dpa) - Stürmisches Wetter und hohe Wellen nagen so stark an Australiens Ostküste, dass mehrere Wohnhäuser einzustürzen drohen. Zwei Anwesen seien bereits zum Teil zusammengebrochen, ein weiteres weise schwere Schäden an der Bausubstanz auf, berichtete der Australische Sender ABC.