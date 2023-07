Abnehmmittel „Wegovy“ ab Montag in Deutschland verschreibbar

Das Abnehmittel ist ist es in erster Linie für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas, gedacht. © Franziska Kraufmann/dpa

Neues Abnehmmittel „Wegovy“ startet auch hierzulande. Der Wirkstoff Semaglutid soll den Gewichtsverlust unter Diät und Sport fördern - ist aber rezeptpflichtig und teuer.

Berlin - Ein für viel Aufsehen sorgendes Abnehmmittel kommt nun in Deutschland auf den Markt. Ab Montag (17.7.) können Ärztinnen und Ärzte „Wegovy“ Patienten mit Adipositas verschreiben, wie der Hersteller Novo Nordisk auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Apotheken können das rezeptpflichtige Medikament dann auch beim Großhandel bestellen.

Novo Nordisk rechnet mit einer hohen Nachfrage und einem begrenzten Angebot. Ärzte bittet der in Dänemark ansässige Pharmakonzern deshalb, das Mittel „verantwortungsvoll“ zu verschreiben. Es ist rezeptpflichtig und die Kosten werden nicht von gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Novo Nordisk gibt den Apothekenabgabepreis einer 4-Wochen-Ration für die höchste Dosis mit gut 300 Euro an.

Hype um Wirkstoff in sozialen Medien

„Wegovy“ ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid soll zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Gedacht ist es in erster Linie für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas. Das Medikament wird einmal die Woche verabreicht, Patienten können es sich selbst spritzen.

In sozialen Medien wird der Wirkstoff gehypt, auch weil einige Promis damit abgenommen haben sollen. So erwähnte Tech-Milliardär Elon Musk auf die Frage nach dem Geheimnis seines Aussehens neben dem Fasten den Namen der Arznei. In einer Studie verloren Patienten, die begleitend zu Lebensstiländerungen eine Dosis Semaglutid pro Woche erhielten, im Schnitt nach 68 Wochen etwa 15 Prozent Gewicht. Eine Vergleichsgruppe, die ein Scheinmedikament bekam, nahm im gleichen Zeitraum nur gut zwei Prozent ab, wie es im „New England Journal of Medicine“ hieß. dpa