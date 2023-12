Aida greift zu neuer Maßnahme: Passagiere brauchen jetzt Pool-Karten – sonst drohen Strafen

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Um unbenutzten Handtüchern auf dem Deck entgegenzuwirken, gibt es auf der Aida Perla nurmehr ein Handtuch pro Kopf. Einige Gäste zeigen sich nicht begeistert.

Bremen – Nicht immer ist der Sommerurlaub entspannt. An manchen Urlaubsorten muss man sich den Wecker stellen, um rechtzeitig einen Platz am Pool zu ergattern. Die meisten Liegen sind bereits morgens mit einem Handtuch reserviert. Die „Aida Perla“ will diesem Phänomen nun entgegenwirken – mit einer „Pool-Handtuchkarte“.

Aida Perla führt eine Pool-Handtuchkarte ein um unbenutzte Handtücher zu vermeiden

Auf dem Aida-Kreuzfahrtschiff genießen bis zu 3.000 Gäste ihren Urlaub. An 6 verschiedenen Pools und einem 4.484 m² Sonnendeck können sie entspannen. Das kann schon mal unübersichtlich werden. Die Karte soll dafür sorgen, dass keine herrenlosen Handtücher am Pool Deck herumliegen. Damit könnte es auch einfacher werden eine Liege zu ergattern, wenn diese nicht so leicht reserviert werden können.

Symbolfoto einer Aida Kreuzfahrt auf dem Mittelmeet © Waldmüller/Imago

Die laminierte Karte bekommen die Gäste am Anfang ihrer Reise. Darauf geschrieben steht: „An folgenden Poolhandtuch-Stationen erhalten Sie im Tausch mit dieser Karte Ihr persönliches Handtuch für Ihren Balkon, das Pooldeck oder den Strand.“ Zudem sind die Standorte der Abholstationen aufgelistet. Die Gäste werden angehalten diese auch wahrzunehmen: „Bitte nehmen Sie es stets von der Sonnenliege oder dem Strand wieder mit zur Kabine oder tauschen es gegen ein frisches Handtuch.“

Gäste nicht begeistert von der neuen Pool-Handtuchkarte

Die Idee kommt aber nicht bei allen Gästen gut an. Online teilt ein User die Nachteile: „Wenn ich es richtig sehe, ist nur noch ein Handtuch pro Person möglich gleichzeitig. Ein Handtuch zum Abtrocknen und eines für die Liege/den Stuhl ist schon nicht mehr drin. Der Luxus, mir mal eben ein Handtuch zu nehmen, wenn ich es brauche, geht verloren. Ich muss mir jeden Tag Gedanken machen, wann ich wo mein Handtuch tauschen kann.“

Außerdem macht er sich Sorgen, die Karte zu verlieren. Diese muss am Ende des Urlaubes wieder zurückgegeben werden. Wurde diese verloren oder das Handtuch behalten, kostet dies die Gäste 20 Euro. Ob die Idee funktioniert und die Pool-Decks nicht mehr von Handtüchern übersät sind, wird sich herausstellen.

Kreuzfahrt-Urlaub: Unschöne Wahrheiten, die alle kennen sollten Fotostrecke ansehen

Auf der „Aida Stella“ kam es zu einer Diskussion über die All-inclusive Getränkekarten. Hier kam es angeblich vor, dass eine Kabine nicht nur für sich selbst, sondern auch für deren Freunde, mit dem All-inclusive-Paket Getränke bestellt haben sollen. Beeindruckt waren die Passagiere von dieser besonderen Abfahrt der „Aida Prima“.