Schneewalze überrollt Österreich: Lawinen-Alarm und Erdrutsch in Tirol – heikle Lage am Brenner

Von: Moritz Bletzinger

Schnee-Chaos in Österreich: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen – die Feuerwehr Tirol spricht von Dauereinsatz. © Screenshot/Landes-Feuerwehrverband Tirol/Facebook

Ein halber Meter Neuschnee und mehr. Österreich kämpft gegen Schneemassen, hinzu kommen Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Der Brenner ist teilweise gesperrt.

Innsbruck – Unfälle, Erdrutsche und Straßensperren. In Österreich herrscht das Schnee-Chaos. Über Nacht fielen 50 Zentimeter Schnee und mehr. Der Winter-Einbruch trifft den Alpenraum hart, auch in Süddeutschland herrscht am Samstag (2. Dezember) Ausnahmezustand.

Lawinenstufe 4 in Tirol und Vorarlberg: Schneewalze trifft Österreich

An der Grenze zu Deutschland, im Vorarlberg und in Tirol gilt jetzt Lawinenstufe 4. Außergewöhnlich früh im Winter steigt die Gefahr für Wintersportler drastisch. In Ischgl wurde ein deutscher Ski-Urlauber bereits in der Woche zuvor von einer Lawine erfasst. Der Lawinenwarndienst in Österreich spricht jetzt die zweithöchste Warnstufe aus, die Bindung zwischen Alt- und Neuschnee sei problematisch.

Straßen wurden verschüttet und auch im Bahnverkehr kam es zu Problemen. Der ÖAMTC spricht von tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnissen. In der Nacht auf Samstag rückte alleine die Landesfeuerwehr Tirol zu 243 Einsätzen aus. „Die Tiroler Feuerwehren stehen aufgrund der Schneefälle seit den frühen Abendstunden im Dauereinsatz“, schreibt der Verband.

Winter-Chaos in Österreich: 50.000 Haushalte ohne Strom – Erdrutsch sperrt Menschen in Lokal ein

In einigen Ortschaften in Tirol fiel der Strom aus, darunter laut ORF unter anderem der Wintersportort Sölden. Eine Sprecherin der Energie AG sprach gegenüber heute.at von rund 50.000 betroffenen Anlagen zu Spitzenzeit.

Außerdem traf ein Erdrutsch ein Nachtlokal in Dornbirn-Gütle. 91 Personen saßen dann darin fest, wie wetter.at berichtet.

Schnee verursacht heikle Lage am Brenner: Lkw-Stau bis Brixen – Notspur offen

Muren, Steinschläge und umstürzende Bäume trafen den Brenner. Wegen liegengebliebener Autos musste die A22 teilweise gesperrt werden. Betroffen waren Passagen zwischen Brennersee und Nösslach sowie zwischen Zenzenhof und Patsch. Auch die Bundesstraße zwischen Fries und Brenner war komplett dicht.

Und das mit folgen bis Südtirol. Laut südtirolnews.it reichte der Lkw-Stau am Samstagmorgen bis Brixen zurück. Ab Sterzing ist deshalb die Notfallspur eröffnet. Schon im November hatte eine Schnee-Rekordmenge den Brenner getroffen. (moe)