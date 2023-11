Frankreichs Kampf gegen Cybermobbing: Einführung eines „Alarmknopfs“

Von: Henning Rosenstengel

Frankreichs innovative Maßnahme im Kampf gegen Cybermobbing: Ein „Alarmknopf“ auf Social-Media-Plattformen verbindet Opfer direkt mit Experten.

Soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und haben sich zu einer bedeutenden Plattform für den Austausch von Informationen, Bildern und Meinungen entwickelt. Während sie viele Vorteile bieten, werfen sie auch Fragen auf, insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit, wie NEXTG.tv berichtet.



Frankreich unternimmt nun entscheidende Schritte im Kampf gegen Cybermobbing, indem ein spezieller „Alarmknopf“ auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok eingeführt wird. Dieser Button ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, die von Mobbing betroffen sind, sich unmittelbar mit einer Beratungsstelle zu verbinden​​ und ihre psychische Gesundheit zu schützen.

Der „Alarmknopf“ verbindet Betroffene direkt mit einer Hotline, wo Psychologen und Juristen ihre Hilfe anbieten. © IMAGO/Jaap Arriens

„Alamknopf“ auf Instagram und TikTok eingeführt: Direkte Hilfe für Betroffene aus Frankreich

Durch den „Sicherheitsknopf“ werden Nutzer direkt an eine nationale Hotline weitergeleitet, wo Psychologen und Juristen Beratung anbieten. Diese Hilfestellung ist täglich von morgens bis spät in den Abend zugänglich, was eine kontinuierliche Unterstützung für Mobbing-Opfer gewährleistet​​.

Neben der direkten Unterstützung plant die französische Regierung präventive Maßnahmen im Bildungssystem. So sollen Schülerinnen und Schüler, die andere mobben, der Zugang zu Online-Netzwerken verwehrt werden. Außerdem sind Empathiekurse nach dänischem Modell geplant, um Kinder und Jugendliche für das Thema Mobbing zu sensibilisieren​​.

Es gibt auch andere Beratungsdienste wie Juuuport, die Nummer gegen Kummer und der Weiße Ring, die Unterstützung bieten. Die „Erste Hilfe“-App von klicksafe stellt zudem Videotutorials bereit, die Jugendlichen Tipps im Umgang mit Cybermobbing geben​​.

Frankreich führt „Alarmknopf“ gegen Cybermobbing ein: Das Ausmaß des Problems

In Frankreich ist etwa ein Zehntel der Schülerinnen und Schüler von Mobbing betroffen. In Deutschland ist die Situation ähnlich ernst: Eine Ende 2022 veröffentlichte Studie der Techniker Krankenkasse und des Bündnisses gegen Cybermobbing liefert aufschlussreiche Erkenntnisse, denn mehr als 1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler, was 16,7% entspricht, waren bereits Opfer von Cybermobbing.

Was tun gegen Mobbing? Mobbing ist ein ernstes Thema, und es ist wichtig, dass Sie wissen, wie Sie damit umgehen können. Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer von Mobbing zu sein, ist es essentiell, dass Sie sich Unterstützung suchen. Sprechen Sie mit Menschen, denen Sie vertrauen, und teilen Sie ihnen Ihre Bedenken und Erlebnisse mit. Es könnte auch hilfreich sein, sich an eine Vertrauensperson in Ihrer Schule oder an eine Beratungsstelle zu wenden, um zu klären, ob es sich tatsächlich um Mobbing handelt. Zusammen können Sie dann Möglichkeiten finden, um mit der Situation umzugehen.