Wissenschaftler finden „goldenes Ei“ auf dem Meeresboden – „Es ist etwas Seltsames“

Forscher finden auf dem Meeresgrund ein „goldenes Ei“ und sind überrascht. Jetzt soll das Objekt im Labor untersucht werden.

Alaska – Eine glatte, goldene Kugel wurde tief auf dem Meeresboden von Alaska gefunden - und Meeresforscher geben zu, dass sie keine Ahnung haben, was es ist, obwohl sie spekulieren, dass es die „Eihülle“ eines mysteriösen Lebewesens sein könnte.

Das ungewöhnliche, weiche, goldene Material wurde letzte Woche von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die den Ozean, die Atmosphäre und die Küstenregionen der Erde erforscht, während einer Mission zur Kartierung unerforschter Tiefseelebensräume vor der Küste Alaskas mit ferngesteuerten Fahrzeugen entdeckt.



Ein goldenes Ei wurde von Forschern vor der Südküste Alaskas gefunden. © Courtesy of NOAA Ocean Explorer

„Goldenes Ei“ auf dem Meeresgrund überrascht Forscher

Die Wissenschaftler waren von der Entdeckung am 30. August fasziniert und begeistert, gaben aber auch offen zu, dass sie nicht wussten, worum es sich handeln könnte, wie eine Live-Übertragung der Mission zeigte. Die Online-Zuschauer scherzten, dass es sich um das Ei eines Außerirdischen oder eines Raubtiers handeln könnte - oder dass es sie an ein Schokoladenei erinnerte.



„Es hat auf jeden Fall ein großes altes Loch“, sagte ein Forscher im Live-Stream. „Also hat entweder etwas versucht, hineinzukommen oder herauszukommen.“



Wissenschaftler rätseln über „goldenes Ei“, Zuschauer scherzen

Während die Wissenschaftler darüber rätselten, ob es sich um eine „Eihülle“, einen „verkrusteten Schwamm“ oder eine „Koralle“ handelte, schlossen sich einige dem Spaß an und scherzten: „Ich hoffe nur, dass, wenn wir darin stochern, nicht irgendetwas herauskommt... Das ist wie der Anfang eines Horrorfilms.“



„Wenn wir es mit unserem kollektiven Wissen nicht identifizieren können, ist es etwas Seltsames“, sagte ein Mitglied des NOAA Ocean Exploration Teams. „Was für ein Tier würde so eine Eihülle machen?“



„Dieser Fund ist zwar etwas demütigend, aber er erinnert uns daran, wie wenig wir über unseren eigenen Planeten wissen und wie viel wir noch über unseren Ozean lernen und schätzen müssen“, sagte Sam Candio, NOAA Ocean Exploration Koordinator für die Expedition, am Donnerstag gegenüber der Washington Post.



Die NOAA räumte ein, dass der Fund „die Fantasie vieler Beobachter angeregt hat“. Auf dem offiziellen Forschungskonto der NOAA hieß es, dass die Wissenschaftler „versuchen, das Geheimnis des goldenen Eies zu lüften“ und die Öffentlichkeit aufforderten, ihre Ideen einzuschicken.



Vielleicht die „Überreste einer Eihülle eines wirbellosen Tieres“

„Auf den ersten Blick handelt es sich möglicherweise um die Überreste einer Eihülle eines wirbellosen Tieres oder vielleicht um einen leicht verstümmelten Schwamm“, sagte Jon Copley, Professor für Meeresforschung und Wissenschaftskommunikation an der Universität Southampton, der Washington Post, nachdem er sich die Bilder am Donnerstag angesehen hatte. Er versuchte auch, die Öffentlichkeit zu beruhigen und sagte, die Kugel sei „sicherlich nichts, was uns beunruhigen sollte“.



„Entdeckungen in der Tiefsee wie das Ei haben immer noch das Potenzial, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen und eine einzigartige Faszination auszulösen, weil die Tiefsee nicht so zugänglich ist wie der Himmel und der Weltraum“, fügte Copley hinzu. „Wir finden in der Tiefsee oft Dinge, die wir vorher noch nicht gesehen haben oder die wir nicht sofort erkennen, weil die Tiefsee riesig ist und wir erst in den letzten paar Jahrhunderten erforscht haben, was dort lebt, im Gegensatz zum Leben an Land“.

Solche Entdeckungen tragen dazu bei, „unser Staunen darüber zu erneuern, wie erstaunlich die Natur um uns herum ist“, sagte Copley, obwohl er betonte, dass einige der „Lebensformen, an denen wir täglich vorbeigehen, genauso seltsam und wunderbar sind wie alles, was wir in der Tiefsee finden“.



Objekt „unterstreicht die Vielfalt des Lebens in der Tiefsee“

„Ohne eine detaillierte Untersuchung und Analyse der erhaltenen Exemplare wissen wir nicht, worum es sich bei diesem seltsamen Objekt handelt“, sagte Daniel Jones, stellvertretender Leiter der Ozean-Biogeowissenschaften am National Oceanography Centre des Vereinigten Königreichs. „Aber es unterstreicht die Vielfalt des Lebens in der Tiefsee, die noch unentdeckt ist, und die Bedeutung der wissenschaftlichen Erforschung.“



In der Zwischenzeit hofft das NOAA Ocean Exploration Team, das Rätsel um das Ei lösen zu können.



Das Team benutzte ein ferngesteuertes Fahrzeug, um das Ei zu „kitzeln“, wobei sich herausstellte, dass es eine weiche, hautähnliche Beschaffenheit hatte. Anschließend wurde das Ei mit einer sanften Saugmaschine aus dem Felsen gesaugt, um es weiter zu untersuchen.



„Goldenes Ei“ wurde an die Oberfläche geholt

Obwohl es den Wissenschaftlern gelang, die Kugel vom Meeresboden zu holen und an die Oberfläche zu bringen, sagte NOAA-Expeditionskoordinator Candio: „Wir sind noch nicht in der Lage, sie zu identifizieren, abgesehen von der Tatsache, dass sie biologischen Ursprungs ist“. Er fügte hinzu: „Wir werden wahrscheinlich nicht mehr erfahren, bis wir es in ein Labor bringen können.



Der Tauchgang ist Teil der „Seascape Alaska 5“-Expedition, die am 23. August begann und am 16. September im Golf von Alaska mit dem NOAA-Schiff Okeanos Explorer enden wird, so die NOAA, die die Expedition live überträgt.



Die Mission nutzt die ROVs und die Multibeam-Sonar-Kartierungstechnologie, um Tiefen von 200 bis 6.000 Metern zu erforschen, heißt es weiter. Ziel ist es, „die Lebensräume von Tiefseekorallen und Schwämmen sowie von Fischen zu erforschen ... und das Wissen über vergangene und potenzielle Georisiken zu verbessern“.



Candio sagte, solche Funde seien „aufregend“ und neue Arten hätten das Potenzial, „neue Quellen für medizinische Therapien und Impfstoffe, Lebensmittel, Energie und andere gesellschaftliche Vorteile und Erkenntnisse“ zu erschließen.



„Ist die Tiefsee nicht herrlich seltsam?“ fügte Candio hinzu. „Wer weiß, was wir als nächstes entdecken werden.“

Zur Autorin Adela Suliman ist Reporterin für aktuelle Nachrichten im Londoner Büro der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 07. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.