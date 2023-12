„Da kommst du nicht drauf“: Rewe-Kundin lässt durchblicken, warum Kassierer immer in Eierpackungen schauen

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

Dachten Sie auch, Kassierer schauen an der Kasse in ihren Eierkarton, um sicherzugehen, dass alle Eier intakt sind? Dann liegen Sie falsch: Der Grund ist in Wirklichkeit ein ganz anderer.

Syke — Kassierer öffnen an der Kasse Eierkartons. Daran ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Vermutlich jeder kennt die Situation. Nur der Grund dafür, ist vielleicht ein anderer als Sie annehmen.

Auf der Plattform Reddit teilte eine Userin vor Kurzem, was wirklich dahinter steckt: Im Gespräch mit einer Kassiererin habe sie erfahren, dass diese nur in die Eierkartons schaut, um zu prüfen, dass sich nicht noch etwas anderes in der Schachtel befindet. Denn kleine Gegenstände können leicht im Karton versteckt und dann gestohlen werden. Die Nutzerin teilte die Anekdote als Reaktion auf ein Schild, das zurzeit im Supermarkt Rewe aushängt: „ACHTUNG! Das Umpacken/ Umfüllen oder auch Entleeren der Eierpackungen ist nicht gestattet“, ist darauf zu lesen.

Kunden schmuggelten Überraschungseier in Eierkartons aus dem Supermarkt

Bei dieser Vorsichtsmaßnahme handelt es sich nicht um unbegründete Paranoia. Es hat tatsächlich schon Vorfälle gegeben, bei denen Kunden Produkte durch das Verstecken im Eierkarton geklaut haben. Auf Reddit schreibt die Nutzerin, dass es laut der Kassiererin wohl mehrfach vorgekommen sei, „dass Leute die normalen Eier durch Überraschungseier ersetzt haben und die für den Preis von normalen Eiern mitgehen lassen wollten.“

Überraschungseier oder andere Kleinigkeiten sind nicht das einzige, was Supermarkt-Kunden gerne mal mitgehen lassen. In einer Edeka-Filiale in München wurden in einem Jahr angeblich 262 Einkaufskörbe geklaut. Jetzt droht der Inhaber Kunden mit einem Aushang.

Im Eierkarton lassen sich kleine Produkte verstecken. (Symbolbild) © IMAGO

Ob sich solche Aktionen wirklich lohnen, sei dahingestellt: Ein Ei kostet im Durchschnitt 19 bis 40 Cent, während ein Überraschungsei etwa 95 Cent kostet. Allzu groß war der Gewinn in diesem Fall also nicht, zumal ein solcher Versuch zu einer Strafanzeige führt. Wer Geld sparen will, der sollte also eher andere Möglichkeiten ausschöpfen: Sparen lässt sich zum Beispiel durch Einkaufen bei billigeren Discountern, wie Aldi oder Lidl oder auch durch eine Ernährungsumstellung. Wer sich vegetarisch ernährt, kann beispielsweise bei teuren Fleischpreisen sparen.

Auch wenn es manchmal nervig sein kann, für ehrliche Kunden ist der letzte Blick in den Eierkarton trotzdem nicht unpraktisch: Denn es bietet Ihnen nochmal eine letzte Chance, um die Unversehrtheit der Eier zu überprüfen. (jus)