Ehepaar aus Urlaubsparadies sorgt für Entsetzen: Mädchen als Drogenkurierin missbraucht?

Von: Bjarne Kommnick

Ein Ehepaar soll ein Mädchen für den Verkauf von Drogen missbraucht haben. Anschließend haben sie Zeugen eingeschüchtert, um nicht vor Gericht auszusagen.

München / Pula – Ein schockierender Kriminalfall hat die malerische Stadt Pula in Kroatien erschüttert. Ein Ehepaar wird verdächtigt, ein minderjähriges Mädchen als Drogenkurierin ausgenutzt zu haben, wie das österreichische Magazin Kosmo berichtet.

Paar besticht Minderjährige mit Geld und Roller, um Mädchen einzuschüchtern

Es wird angenommen, dass eine 36-jährige Frau und ihr 39-jähriger Ehemann illegal Drogen produziert, mit diesen gehandelt und Beweise vernichtet haben. Laut Kosmo sollen sie im April 2023 das Kind mehrmals dafür bezahlt haben, Drogen in der Region Pula, wo zuletzt neue Regeln für Touristen aufgestellt wurden, zu verkaufen.

Doch die Anschuldigungen enden hier nicht: Das Paar soll zusätzlich fünf Minderjährigen Geld und einen Roller angeboten haben, um das junge Mädchen einzuschüchtern. Kosmo berichtet, dass dies dazu dienen sollte, das Mädchen davon abzuhalten, gegen die 36-jährige Frau vor Gericht auszusagen.

Straßenkriminalität und Gewaltverbrechen eher selten in Kroatien

Am 29. November wurden die mutmaßlichen Verbrecher von der kroatischen Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung ihres Hauses wurde eine kleine Menge Amphetamine gefunden, so der Bericht. Trotz dieses Vorfalls ist die Straßenkriminalität in Kroatien laut den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes generell sehr niedrig und Gewaltverbrechen sind selten.

Im Gegensatz dazu boomt der Tourismus: 2023 könnte ein Rekordjahr für Kroatien werden. Der nationale Tourismusverband berichtet, dass zwischen Januar und September bereits 18,7 Millionen Reisende das Land besucht haben. Auch die Nachsaison ist stark frequentiert. Istrien zieht dabei die meisten Urlauber und Reisenden an. Doch derzeit kämpft Kroatien mit Riesen-Wellen an der Küste.

