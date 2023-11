Neue Hoffnung für Patienten: Studie aus Österreich gelingt Durchbruch bei seltener Krankheit

Von: Alina Schröder

Angioödeme sind teils schmerzhafte Schwellungen, die unter anderem lebensgefährlich sein können. © AndreyPopov/Imago

Ist ein Körperteil geschwollen, kann dies auf ein Angioödem hinweisen. Eine rechtzeitige Behandlung ist lebensrettend. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Innsbruck – Eine Schwellung am Körper klingt erstmal harmlos, kann jedoch auch auf eine ernsthafte Erkrankung hinweisen. Sind die Beschwerden stark oder längerfristig, führt kein Weg an einer ärztlichen Abklärung vorbei. Was bislang recht unbekannt ist: Hinter den stark geschwollenen Körperstellen kann sich ein Angioödem verbergen.

Angioödeme als seltene Krankheit – diese Körperteile sind häufig betroffen

Bei einem Angioödem handelt es sich um eine seltene Krankheit. Wie bei Ödemen im Allgemeinen, beispielsweise an den Beinen – äußert sich dieses durch eine teils schmerzhafte Wassereinlagerung. Diese befinden sich in tiefen Hautschichten und Schleimhäuten und kann innerhalb weniger Minuten verschiedene Körperbereiche anschwellen lassen. Dazu gehören unter anderem:

Hände

Lippen

Augenlider

Magen

Darm

Genitalien

Zunge

Kehlkopfbereich

Die Diagnose wird Patientinnen und Patienten in der Regel durch eine Blutuntersuchung gestellt. Normalerweise verschwinden die Schwellungen, die oft asymmetrisch auftreten, innerhalb von ein bis drei Tagen wieder. Sie sollten jedoch immer ernst genommen werden. Da der Kehlkopfbereich von den Schwellungen betroffen sein kann, besteht schließlich die Gefahr von Erstickungsanfällen und damit auch Lebensgefahr.

In einigen Fällen kann auch ein anaphylaktischer Schock drohen. Angioödeme im Magen- und Darmbereich können zudem Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen.

Im schlimmsten Fall droht Lebensgefahr: Wie sich ein Angioödem äußert

Einige Menschen leiden immer wieder unter den schmerzenden Schwellungen. Angioödeme können schließlich in unregelmäßigen Abständen auftreten, wie eine Mitteilung der Med Universität Innsbruck besagt. „Manche Betroffene haben mehrmals wöchentlich Attacken, andere nur einmal im Jahr“, sagte Oberarzt Felix Johnson von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde der Medizinischen Universität Innsbruck. Um die Heilungschancen der potenziell lebensgefährlichen Wassereinlagerungen zu erhöhen, haben Johnson und sein Team einen Wirkstoff näher erforscht.

In einer Studie testeten die Medizinerinnen und Mediziner das Tabletten-Medikament Berotralstat an insgesamt 13 Personen, die an Angioödemen litten. Ziel war es, den Schwellungen vorzubeugen. Der Wirkstoff ist zwar seit 2021 in der EU zugelassen. Allerdings fehlten bisher notwendige Untersuchungen, um die Wirksamkeit auch bei erworbenen – sogenannten Bradykinin-Angioödemen – und damit nicht genetischen Angioödemen, vollständig zu bestätigen. Dies ist den Forschenden nun gelungen.

Forschende feiern mit Medikament gegen Angioödeme Erfolg

Neben Berotralstat gibt es auch eine Notfallmedikation für akute Fälle. Einige Menschen leiden schließlich unter wiederkehrenden Schwellungen. „Daher muss man mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam besprechen, welche Therapie für sie Sinn ergibt. Jeder braucht aber zumindest die Notfallspritze und einen Notfallpass, damit ErsthelferInnen über die Diagnose informiert sind“, sagte Johnson.

Bei Angioödemen – gerade dem Bradykinin – handelt es sich um eine sehr seltene Krankheit. Aus diesem Grund hat der Oberarzt eine neue Sprechstunde an der Universitätsklinik in Innsbruck eingeführt. Sie soll dabei helfen, ein Bewusstsein bei Ärztinnen und Ärzten sowie in der breiten Bevölkerung zu schaffen. Ist das Gesicht am Morgen oft aufgedunsen, könnte eine Gewohnheit dahinterstecken.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.